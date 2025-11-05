El exministro de Economía y Finanzas, José Salardi, reveló que actualmente forma parte del equipo técnico que trabaja en el plan de gobierno de Alianza para el Progreso (APP), organización liderada por César Acuña. Precisó que su rol es de carácter técnico y que no mantiene afiliación partidaria.
“Yo estoy encargado del plan de gobierno de APP desde el punto de vista técnico. Estamos trabajando una propuesta bastante seria, realizable, con mucha apuesta por la inversión privada (…) mi vida siempre ha sido independiente y técnica (…) Yo siempre estoy dispuesto a trabajar por el país“, indicó el economista a Canal N.
Salardi destacó la experiencia política y empresarial de César Acuña. “Tiene un partido constituido con mucha presencia a nivel nacional, tiene mucha experiencia en gestión. Es un empresario que es exitoso y compartimos la mirada que la inversión privada tiene que ser el motor”, añadió.
El exministro recordó que, durante su gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Dina Boluarte, impulsó reformas para eliminar barreras burocráticas. En ese contexto, señaló que su equipo logró identificar más de S/ 500 millones en proyectos en etapas tempranas y suprimir más de 200 trabas normativas en coordinación con la PCM y otros sectores.
Asimismo, comentó que desde el MEF promovió mesas técnicas con gremios empresariales para abordar temas laborales.
Sobre su salida del gabinete, explicó que se produjo en un contexto político complejo, aunque sin tensiones con el Ejecutivo. Remarcó que, pese al corto periodo en el cargo, su gestión avanzó en una agenda técnica enfocada.
