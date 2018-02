Josef Maiman revela detalles de cita Toledo-Barata

El empresario peruano-israelí Josef Maiman confirmó que participó en el encuentro que sostuvieron en Brasil Alejandro Toledo y el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, y que fue allí donde se acordó la forma en que se realizaría el pago de la coima que recibió el ex presidente a cambio de otorgar a los brasileños los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Así lo señala la solicitud de extradición activa que el juez de investigación Richard Concepción Carhuancho elevó a la Corte Suprema para su aprobación y posterior emisión hacia la justicia de Estados Unidos, donde se encuentra Alejandro Toledo.

—Entregó agenda—

Para corroborar su declaración, Josef Maiman entregó su agenda, en la que está registrado el encuentro en el hotel Marriott de Río de Janeiro en el 2004, según se describe en el documento judicial de 63 páginas al que accedió El Comercio.

En el apostillado Nro. 4459 se lee que el empresario entregó “partes de la agenda donde se visualizan anotaciones acerca de las reuniones sostenidas en Río de Janeiro, entre el 3 y 4 de noviembre del 2004, con Alejandro Toledo Manrique, Jorge Simoes Barata, Marcelo Odebrecht, Gideon Weinstein, Sabih Saylan y Avi Dan On, así como de las reuniones sostenidas en Lima entre el 22 y 24 de noviembre del 2004 con Alejandro Toledo (ATM) y Jorge Barata”.

Son más de 15 elementos probatorios que Maiman aportó a la fiscalía para corroborar sus dichos. La mayoría son los documentos de todas las transferencias que recibió y realizó a pedido de Toledo a las cuentas bancarias de sus empresas ‘offshore’ Trailbridge Ltd., Warbury and. Co. y Merhav Overseas Limited, y posteriormente a Confiado International. Dicho dinero luego fue transferido a Ecoteva Consulting Group, y con este la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, adquirió inmuebles en nuestro país.

—Cumbre presidencial—

En otra parte del documento Josef Maiman explica el encuentro en Brasil y narra que Alejandro Toledo le dijo que quería establecer una fundación, por lo que le solicitó que lo ayudara a recibir los donativos, que inicialmente serían de US$20 millones.

Luego de ello, en noviembre del 2004, Josef Maiman dijo que viajó desde Caracas (Venezuela) hacia Brasil, donde Alejandro Toledo participaba en la cumbre de presidentes del Grupo de Río y de paso aprovecharía para negociar con proveedores de ingeniería para su empresa de etanol en Colombia. Es por ello que a Río de Janeiro también llegaron sus ejecutivos Gideon Weinstein y Sabih Saylan.

Allí, tras alojarse en el hotel Marriot, se desarrolló la reunión con Toledo, Weinstein, Saylan y Barata. Este último le dijo a Josef Maiman que realizaría donaciones para la fundación del entonces mandatario.

“Maiman le confirma a Barata que Toledo le había mencionado lo de las donaciones y su disposición a ser el receptor de los fondos para luego acordar reunirse en Lima a fines del 2004, reuniones que se realizaron en su departamento del distrito de Barranco, donde hablaron acerca de la modalidad de los pagos ilícitos a favor de Toledo”, se resume en el documento.

Estos detalles coinciden con lo declarado por Barata, quien está próximo a cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía.

El peruano-israelí también contó que conoció a Toledo hace 50 años, jugando fulbito en el Banco Central de Reserva, y que para la segunda vuelta presidencial del 2001, “le consigue dos asesores norteamericanos relacionados con [el consultor] James Carville, pero no fueron considerados por Toledo”.

Estos y otros elementos serán analizados ahora por la Corte Suprema, que decidirá si las acusaciones contra Alejandro Toledo son suficientes para solicitar su extradición.

