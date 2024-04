La exfiscal de la Nación Patricia Benavides aseguró que aguarda volver pronto al Ministerio Público, a pesar de la investigación en su contra por presuntamente haber liderado una organización criminal al interior de esa institución.

“De todas maneras [regresaré]. [...] Siempre he estado lista. Tengo casi 29 años de fiscal, una carrera intachable. Jamás he tenido denuncias, quejas. Espero regresar pronto”, señaló en entrevista con “Panorama”.

Benavides fue suspendida provisionalmente de sus funciones por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en diciembre último. Esto como parte de un proceso disciplinario inmediato por el caso de la presunta red criminal que lideraría y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga a esa red.

Según Benavides, personas “que estaban acostumbradas a controlar al Ministerio Público” quieren impedir su regreso y están tratando de intimidar a sus allegados para dejarla sola.

“Son varias personas que no quieren que regrese a la fiscalía. Yo voy a regresar. Dios dirá [cuándo]”, insistió, esta vez en entrevista con “Cuarto Poder”.

Rechaza peligro de fuga

La extitular del Ministerio Público también aseguró que no hay peligro de fuga en su caso. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa este lunes 29, desde las 11 de la mañana, un pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país en su contra.

“Se ha asistido a todas las diligencias del Congreso, de la Junta Nacional de Justicia, de la fiscalía. Entonces, de qué peligro de fuga podemos hablar”, señaló en entrevista con “Punto Final”.

La solicitud de impedimento de salida fue presentada la semana pasada por la fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.

Durante la audiencia de este lunes, el Ministerio Público deberá exponer los elementos que sustentan su pedido y el abogado de Benavides sus argumentos de defensa.

El Ministerio Público asegura que Benavides, como presunta líder de una organización criminal, habría recibido sobornos a cambio de direccionar compras de computadoras para el Ministerio Público por más de S/7,5 millones. También es investigada por supuestamente negociar el voto de congresistas en temas de su interés, a cambio de archivar las investigaciones que los involucran.

Benavides negó, en diálogo con “Punto Final”, haber recibido coimas por la compra de computadoras. También aseguró que no conoce a Giancarlo Valer, un exoficial de la Fuerza Aérea del Perú que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido el intermediario entre la empresa que ganó la orden de compra y la presunta red de Benavides.

“Tengo principio y valores. En el Ministerio Público tengo casi 29 años. [...] No conozco [a Valer], no lo he visto, no sé ni de quién se trata. [...] La adquisición de esas computadoras ha sido a través del acuerdo marco de Perú Compras. De qué direccionamiento podemos hablar si se realiza a través de una plataforma”, aseveró.