“Porque de acuerdo con lo manifestado por Alex Peña, la congresista Luciana León le había dicho que se apure, puesto que al contacto del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] lo iban a cambiar, y porque, además, Luciana León se llevaba el 20% y, por ende, la ganancia no iba a ser buena”.

Con esa y otras declaraciones brindadas por seis aspirantes a colaboradores eficaces, respaldadas con 30 conversaciones interceptadas y documentos oficiales, la Fiscalía de la Nación relacionó a Luciana León Romero (Apra), miembro del Congreso disuelto, con la red de corrupción desplegada por la organización criminal Los Intocables Ediles del distrito de La Victoria.

Por ello, el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales contra altos funcionarios, allanó el departamento y el despacho de León, actual integrante de la Comisión Permanente. Los inmuebles, en San Isidro y el Cercado de Lima, fueron intervenidos desde la mañana de ayer.

A León se le atribuye haber recibido presuntos pagos del empresario Alexander Peña Quispe –sindicado como financista y cabecilla de la organización criminal Los Intocables Ediles junto al exalcalde de La Victoria Elías Cuba–, a quien habría favorecido con gestiones ante el Ministerio de Economía para que la Municipalidad de La Victoria, controlada por la red delictiva, recibiera presupuesto para obras y servicios públicos.

El dinero, indican las pesquisas de la fiscalía, lo habría recibido en efectivo a través de su asesora principal Betsy Matos Franco, quien fue detenida ayer en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ella tiene una orden de detención preliminar por diez días.

La operación, autorizada por el juez Hugo Núñez Julca y ejecutada con apoyo de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), se efectuó en simultáneo con el allanamiento a las viviendas de Rómulo León Romero, hermano de la aprista, también en San Isidro.

La vivienda de Matos, en la urbanización Las Flores del Golf (Trujillo), también fue allanada por policías y fiscales.

Estas dos últimas intervenciones fueron a pedido del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien investiga a los integrantes de Los Intocables Ediles que no tienen la condición de altos funcionarios.

Según las pesquisas, Luciana León habría estado involucrada con la red de corrupción desde fines del 2016 hasta principios del 2018. Ella es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio. En el 2014, fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito, pero dos años después el caso fue archivado.

—Brazo “político y legal”—

Para el Ministerio Público, León pertenecía al brazo “político y legal” de Los Intocables Ediles.

Entre las actuaciones descritas por la fiscalía, se cuenta la presunta intervención de la congresista ante el MEF a cambio de que Peña Quispe contrate a su hermano Rómulo León Romero, según lo relatado por los aspirantes a colaboradores eficaces.

Por ejemplo, el aspirante de clave 5-2019 sostuvo: “Luciana León Romero presentó a Alexander Peña Quispe, a su personal de confianza, Betsy Matos Franco, y le indicó que cualquier coordinación se realice a través de ella”.

Mientras que el aspirante a colaborador eficaz de clave 5-2018 sostuvo que Peña comentó que León tenía contactos en el MEF y, por ende, iba a sacar el “billete” para las obras de la municipalidad. Dijo que tenía conocimiento de que se concretaron las obras de Bausate y Meza (tramo Paseo de la República hasta la avenida San Pablo) y la obra de la urbanización Apolo (jirón Sebastián Barranca hasta la avenida Nicolás Arriola).

También que, según Peña, “Luciana León se llevaba el 20%” de las obras o proyectos que ayudaba a obtener.

El aspirante de clave 2-2018 aseveró “haber tenido conocimiento de que Peña habría entregado dinero en efectivo a León Romero y a su asesora Betsy Matos por sumas de S/15 mil y S/20 mil por el apoyo brindado”.

El 2-2018 y el 5-2019 declararon que Peña y Matos coordinaron la entrega de un proyecto de seguridad ciudadana a cargo del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) manejado por el MEF y que allí iban a recibir el apoyo de Luciana León. Finalmente no ganaron el concurso, pero se proporcionó S/13 millones vía la Ley 30624, sobre medidas presupuestarias y gasto público, de julio del 2017, propuesta por el MEF y aprobada por el Consejo de Ministros.

Los colaboradores 3-2018, el 1-2018 y el 7-2018 coincidieron en señalar que León se reunió con Peña en diversas oportunidades y que se le entregaba el dinero en sobres de manila. En algunas ocasiones, las reuniones habrían sido en el mercado de frutas y otras en la oficina de este en Santa Beatriz. “Al cabo de unos cinco o diez minutos, ambos observaron a través del espejo retrovisor que la congresista Luciana León salía de la puerta del estudio y se subió en una camioneta pick-up de lunas polarizadas”, sostuvo el colaborador 3-2018. “Es decir, el chofer de Luciana León venía por su paquetito o tamalito para su jefa, precisando que vio al chofer de la citada esperando a Peña”, sostuvo el colaborador 7-2018.

—Cuestión de llamadas—

Para reforzar la versión, la fiscalía anexó las 30 comunicaciones que fueron interceptadas por orden judicial, entre la asesora de Luciana León y Alexander Peña.

Sobre el caso de su presunta intervención ante el MEF para lograr financiamiento a favor de la Municipalidad de La Victoria y de Foniprel, se hace referencia a una llamada del 30 de mayo del 2017, en la que Matos le indica a Peña que “Luciana” se había reunido por el tema de “Economía” sobre el “crédito”.

En otro audio, del 7 de junio del 2017, Matos le dice a Peña que ya estaban afuera de su oficina. “Eh, ya estamos afuera con Luciana, tú nos avisas ¿Pasamos? […] Pero a tu oficina ¿no? […] La chiquita ¿no? […] ya, pero ¿hay mucho muro [moro] en la costa o no? […] Ah, no hay nadie, ya, Ok. Perfecto, pasamos”, se expresa Matos.

En las llamadas interceptadas también hay conversaciones entre Alexander Peña y Rómulo León Romero. Además, se interceptaron audios sobre la reunión que Peña y Matos sostendrían en el Pentagonito con “la mano derecha del comandante general […] por eso Luciana me ha pedido que vaya yo también”.

Además, según un informe de la Diviac, se identificó registros de llamadas a un número –que la policía, a través de una búsqueda de fuente abierta, estableció que era de Luciana León– desde los teléfonos de Alexander Peña y Elías Cuba.

Bryan Werner Kabsther Berríos, abogado de Luciana León, no dio detalles de la diligencia, pero aseveró que a su patrocinada “le asiste la presunción de inocencia”.

Luego, en declaraciones a la prensa, León afirmó que recién ayer se enteró de que la habían involucrado en el caso.

“Se me estaría sindicando a mí ser parte de una supuesta red criminal, lo cual rechazo tajantemente. Niego fácticamente el hecho de que sea parte de una red o ser el teje y maneje de esta red”, afirmó.

Luego dijo que había colaborado con la fiscalía durante la diligencia en su departamento.

También reconoció que conoce a Peña Quispe. “Lo he conocido en alguna oportunidad, pero eso no significa que sea parte de una red ni nada por el estilo”, agregó.