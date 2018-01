La congresista de Fuerza Popular Maritza García presentó la tarde del lunes una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por haber cuestionado la resolución del indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.

Este martes, su colega Bienvenido Ramírez se sumó al pedido y presentó una nueva denuncia contra el defensor con argumentos similares. Además, ambos congresistas acusaron a Walter Gutiérrez de “restringir” los derechos del ex mandatario al haber considerado que este no podía realizar actos políticos.

-¿Opinión personal o infracción constitucional?-

Para el constitucionalista Domingo García Belaunde, el informe emitido por la defensoría respecto al indulto humanitario es una manifestación de la postura personal de Walter Gutiérrez, pero no un argumento para señalar infracción a la Constitución.

“Simplemente es una opinión personal de alguien que está en un cargo público y que se ha lanzado a opinar, pero eso no justifica una acusación constitucional”, enfatizó a El Comercio.

Similar opinión tuvo el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez, quien, en la víspera, señaló que el defensor del Pueblo “no ha cometido infracción constitucional”, ya que la ley no prohíbe emitir opinión personal.

“Lo que se discute justamente es que él haya dado opiniones personales de carácter político [...] el haberlo hecho constituye un error político [...], pero no es pasible de una acusación de ese sentido”, expresó a este Diario.

-¿Prohibición de derechos?-

Respecto a los argumentos de la denuncia que señalan que Walter Gutiérrez está privando de sus derechos al ex presidente Alberto Fujimori al manifestar que no puede ejercer política, Domingo García Belaunde sostuvo que tal afirmación “no es cierta”, ya que lo que diga la defensoría “no es vinculante”.

“Lo que dice el defensor del Pueblo no tiene efectos vinculantes, o sea, sale el informe, le doy un saludo y sigo adelante, eso no obliga a nadie. Es un documento meramente ilustrativo para los que quieran escucharlo”, aseveró.

Asimismo, este lunes, el constitucionalista Víctor García Toma, también ex presidente del TC, sostuvo que Walter Gutiérrez ha actuado bajo amparo constitucional, porque solo ha mostrado su posición.

“Se trata de una opinión que no tiene carácter imperativo, es una opinión sugerente. El defensor del Pueblo es una autoridad que emite sugerencias, pareceres, juicios de valor, pero no puede ordenar, no pueda anular, no puede modificar”, explicó.

-Sin argumentos válidos-

Los tres constitucionalistas coinciden en que Walter Gutiérrez ha cometido un “error” al haber expresado su opinión personal de manera abierta; sin embargo, consideran que ello no conduce a una denuncia constitucional.

En ese sentido, Domingo García Belaunde indicó que esta denuncia finalmente no prosperará, debido a que los argumentos están “mal fundados”.

“Es un error político, pero no una infracción constitucional ni menos que amerite una acusación constitucional”, comentó.

Asimismo, para Ernesto Álvarez, los motivos que fundamentan la denuncia “no dan pie a que se diga que ha cometido una infracción constitucional”, por lo tanto esta queda “sin mayor sustento”.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...