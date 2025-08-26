El Tribunal Constitucional (TC) evalúa este miércoles el hábeas corpus de la defensa de Keiko Fujimori que busca archivar el proceso y la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular por el Caso Cocteles. En esta audiencia, el fiscal José Domingo Pérez presentará sus argumentosen oposición a dicho recurso.

A fines de mayo, tal como lo informó El Comercio, el pleno del TC escuchó los argumentos de las partes. En aquel momento, la Procuraduría del Poder Judicial aseguró que el delito de lavado de activos ya se configuraba en el 2011 y 2016, y la defensa de Fujimori argumentó que los hechos no calzan en el delito de lavado de activos.

Un mes después, el Tribunal Constitucional incorporó al Ministerio Público al proceso y en la audiencia de este miércoles expondrá su posición el fiscal del equipo especial Lava Jato. Se espera también la presencia de la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

“Ejercido el derecho de defensa por parte del Ministerio Público o vencido el plazo para ello, esta causa queda expedita para la emisión de la resolución definitiva”, señaló el TC en la resolución en la que incorporó a la fiscalía en este proceso.

Según el Código de Procedimiento Constitucional, la institución tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver el recurso.

Fujimori y otras treinta personas son imputadas por el presunto delito de lavado de activos agravado y organización criminal, por haber introducido aportes ilícitos en el financiamiento de las campañas electorales del 2011 (Fuerza 2011) y 2016 (Fuerza Popular).