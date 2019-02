Lourdes Flores afirma que Cánepa fue quien solicitó y gastó aporte de Odebrecht

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, afirmó que los US$200.000 que la constructora brasileña Odebrecht dice haber aportado a su campaña a la alcaldía de Lima en el 2010 no ingresaron ni fueron administrados por su agrupación política ni ella. Agregó que el ex árbitro Horacio Cánepa fue quien solicitó y gastó ese dinero sin rendir cuentas.

Flores Nano negó que ella le haya pedido al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y al ex gerente de relaciones institucionales de esa empresa Raymundo Trindade Serra respaldo económico para su candidatura al sillón municipal capitalino, como lo declaró el segundo ante los fiscales Germán Juárez Atoche y Geovanna Mori el último viernes en Curitiba.

La ex parlamentario reconoció que cenó con Barata y Trindade Serra en su casa, pero reiteró que no les solicitó dinero.

“¿La reunión se produjo? Sí, se produjo. ¿De qué conversamos? De proyectos de infraestructura nacional, de proyectos en Lima y larguísimo tiempo sobre el tema de Curitiba y puedo asegurar que yo no pedí dinero […] Nunca se habló de plata, no es mi forma se ser, no me correspondía, me parecía de los más inelegante invitarlo a comer [a Barata] para hablarle de plata”, manifestó Lourdes Flores en “Cuarto poder”.

También indicó que Cánepa, investigado por haber favorecido a Odebrecht en 16 laudos arbitrales contra el Estado Peruano, pagó al menos 10 encuestas que fueron utilizadas a la interna del PPC durante la campaña municipal del 2010.

“Entre las cosas que necesitábamos hacer era encuestas. Horacio Cánepa me dice ‘yo me ocupo’ y así lo hizo. Hoy sabemos que él voltea y le pide ese dinero a Odebrecht. El monto lo pone él, lo pide él y lo gasta él y no rinde cuentas. Reconozco que fue un error no incorporar eso como una donación en especie de Horacio”, subrayó.

Agregó que en el PPC no le pidieron al ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) rendir cuentas, porque el valor, en ese momento, de las encuestas no era “tanto”.

“Para nosotros la donación [de Cánepa] para las encuestas era una cifra mucho menor [a la que Odebrecht le entregó]”, añadió.

Lourdes Flores explicó que ella no niega que Odebrecht haya donado US$200.000 para su campaña municipal, pero sí precisa que ese dinero “lo recibió Cánepa, lo gastó Cánepa y lo administró Cánepa y nos entregó unas encuestas”.

La ex congresista, además, indica que Cánepa pagó 10 mesas de una cena que el PPC realizó en el restaurante Chifa Royal para solventar su campaña a la Presidencia de la República en el 2006. Añadió que es muy probable que el ex árbitro le haya solicitado el dinero, que ascendía a unos US$10.000 a la constructora.

El ex árbitro de la CCL evitó responder a las declaraciones de Flores Nano.

“No tengo nada que contestar, el caso está en la fiscalía. Esa [que yo pedí y administré el dinero entregado por Odebrecht] es la versión de la señora, sobre eso no voy a comentar nada”, refirió en breve comunicación con El Comercio.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Cánepa aportó al PPC la suma de S/101.974 entre el 2006 y 2011.