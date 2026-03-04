Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Maricarmen Alva afirma que el actual gabinete es “un poco el continuismo de lo que teníamos”.
Maricarmen Alva afirma que el actual gabinete es “un poco el continuismo de lo que teníamos”.
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

La expresidenta del Congreso Maricarmen Alva afirmó que el actual gabinete ministerial mantiene una línea de continuidad respecto al que estaba en funciones previamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.