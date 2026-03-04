Maricarmen Alva afirma que el actual gabinete es “un poco el continuismo de lo que teníamos”.

La expresidenta del Congreso Maricarmen Alva afirmó que el actual gabinete ministerial mantiene una línea de continuidad respecto al que estaba en funciones previamente.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que no existía voluntad en algunos sectores políticos para introducir cambios en el equipo de ministros.

“Había gente que no quería que se cambiara nada. Porque si tú te das cuenta este gabinete es un poco el continuismo de lo que teníamos y evidentemente tampoco Somos Perú ni Jeri quería que se cambie nada. Ahí también ha habido trabajo de Somos Perú, no me queda la menor duda”, señaló.

En ese contexto, la exparlamentaria también se refirió a la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso, quien quedó encargado de la Presidencia de la República. Según indicó, la decisión respondió a acuerdos entre diversas bancadas.

“Acá lo que ha habido es una negociación y que han simplemente preferido tener a Balcázar, a quien respeto y lo conozco también, siempre he conversado con él, pero es más fácil manejarlo a él que a mí”, manifestó.

Alva añadió que, de acuerdo con versiones que dijo haber escuchado, durante el proceso de conversaciones políticas se habrían realizado ofrecimientos de cargos. “Sabemos que ha tenido llamadas y sé de gente que ha escuchado cómo… que él ofrecía ministerios como caramelos… en general a todas las bancadas”, afirmó.

Indicó que su posición era impulsar modificaciones en el Ejecutivo. “Yo sí quería cambiar y darle un giro al gabinete, poner gente con experiencia y prestigio”, puntualizó.