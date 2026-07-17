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Un Congreso insuperable

“Decir que el aludido ha sido la cereza de la torta de este desastre se quedaría corto”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

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    Consejo de la Medalla de Honor aprobó reconocer a José Jerí por su gestión al frente del Congreso. (Foto: Andina)
    Consejo de la Medalla de Honor aprobó reconocer a José Jerí por su gestión al frente del Congreso. (Foto: Andina)

    Este Congreso es el peor de la historia republicana. Para que no queden dudas, revisemos cómo involucionaron sus presidencias, que no fueron cinco sino siete, en consonancia con la inestabilidad general de este nefasto período.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.