El exgobernante Martín Vizcarra calificó a Manuel Merino, quien asumió la Presidencia tras su vacancia por incapacidad moral permanente y se vio obligado a renunciar unos días después ante la ola de protestas y la violenta represión policial, como “émulo” de Nicolás Maduro y señaló que esa etapa quedará en la historia del Perú como un hecho nefasto.

Respondió así a las críticas de Manuel Merino, quien lo acusó de haber azuzado las movilizaciones que se registraron luego de su vacancia por incapacidad moral permanente el 9 de noviembre.

“[¿Qué le diría a Manuel Merino?] Que su experiencia golpista, sus 6 días de émulo de Maduro, van a quedar en la historia del Perú como un hecho nefasto que todos los peruanos en el futuro vamos a evitar”, dijo en una entrevista a Canal N.

En declaraciones que brindó Manuel Merino a Expreso, el expresidente del Legislativo dijo que Vizcarra Cornejo “movió dinero” para incentivar las protestas en las cuales fallecieron dos manifestantes. “La gente estaba enardecida, (Vizcarra) había movido a toda su gente. Él había hecho una movilización agresiva”, indicó.

En respuesta a esto, el expresidente dijo que no acudió a las protestas porque quería evitar que se pudiera entender su presencia como una búsqueda de beneficios políticos.

“Ganas no me faltaban de asistir a la marcha, pero no quería que se use políticamente mi presencia en la marcha, como queriendo sacar réditos políticos cuando esto fue una expresión espontánea de la población. Decir que esa expresión espontánea, que es una muestra de civismo de peruanos y peruanas, era porque una persona había puesto esto, es una falta de respeto a millones de peruanos que defendieron la democracia y en menos de 6 días acabaron con esa aventura golpista”, manifestó.

De otro lado, Martín Vizcarra reiteró que se acogió a su derecho de guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización y señaló que no responderá a este grupo de trabajo y que no volverá a asistir a una citación.

“Tres congresistas intervinieron con juicios de valor, agravios e insultos. Yo, como ciudadano, no voy a aceptar eso y tomé la decisión con mi abogado (de guardar silencio). [¿No volverá a acudir a la comisión?] No. Hemos dejado formalmente la atribución que tiene todo ciudadano de guardar silencio. Más aun cuando ellos mismos comentan que el informe ya está listo. Que lo emitan. ¿Qué va a recomendar? que se investigue preliminarmente en el Ministerio Público. Eso ya se está haciendo”, comentó.

En esa línea, Vizcarra señaló que el Congreso debería enfocar sus energías en investigar las muertes en las protestas que se registraron el 14 de noviembre.

“Tanto esfuerzo que están poniendo para agraviar ahora, ¿por qué no, ahora después de 17 días, el Congreso no forma una comisión investigadora sobre los motivos y causantes de las muertes de estos jóvenes, Inti y Bryan?”, concluyó.

Críticas por su candidatura

Martín Vizcarra señaló que las críticas en su contra por haber decidido postular al Congreso en la lista de Somos Perú en las elecciones del 2021 vienen de parte de políticos que van a competir con él por votos y, por eso, señaló que será la población la que decida si lo respalda con sus votos el 11 de abril.

“Son más de 20 partidos que van a postular, que son contrincantes a mi candidatura y no va a felicitar mi postulación. A quien hay que preguntar es a la población, no al rival político [Pero hay quienes se han sentido decepcionados] Lo vamos a ver en las urnas. Confío en la población”, concluyó.

