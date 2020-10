La exvicepresidenta de la República Mercedes Araoz consideró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, debió de “jugar sus cartas más inteligentemente”, luego de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el año 2016, porque “al final perdió mucho”.

Consideró que si la actitud de Fujimori Higuchi no hubiera sido confrontacional, la situación hubiese “sido totalmente diferente”.

“Creo que Keiko [Fujimori] debió jugar sus cartas más inteligentemente, porque al final del día han perdido, o sea, a estar tanto tiempo en la cárcel aun sin haber sido juzgada, el pasarse todo este tiempo sin haber construido y perdió su Congreso, ha perdido mucho”, sostuvo en una entrevista con Willax TV.

“Puede ser que ahora se recomponga y vuelva a aparecer. Aquí no hay cadáveres políticos, pero han sido cinco años en los que ella misma ha sido dañada, ¿no?, creo que pudo haber sido totalmente diferente si colaborábamos”, señaló.

En esa línea, Araoz reveló que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le pidió que no renuncie y ayude a Vizcarra luego de que dimitió al cargo en marzo del 2018. La también exlegisladora reconoció que lo hizo “hasta donde pudo” por el país.

Mercedes Araoz

“Las fuerzas armadas no son dirimentes pero esa noche lo hicieron”

En otro momento, Araoz dijo que las Fuerzas Armadas fueron dirimentes la noche del 30 de setiembre del 2019 cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento. Explicó, en ese sentido, que la fotografía del mandatario con altos mandos militares fue lo que bastó para dar a entender que estas tomaron posición.

“Las fuerzas armadas no son dirimentes pero esa noche lo hicieron. No necesitas sacar los tanques basta con una foto. Fue un cambio institucional para el país, se creó un precedente. Hoy no las cosas no se hacen basadas en la Constitución”, indicó.

Finalmente, la exvicepresidenta aseguró haber llorado tras el suicidio del expresidente Alan García y le agradeció por haberle dado una “oportunidad para crecer” al convocarla para tres carteras ministeriales durante su segundo gobierno.

“Me dio muchísima pena cuando Alan se suicidó, perdió la oportunidad de aclarar las cosas. Le agradezco la oportunidad que me dio para crecer. He aprendido mucho de él. Yo si lloré porque le tenía mucho aprecio, creo que debió recibir honores”, manifestó.

