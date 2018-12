Mercedes Araoz dice que actitud de fiscal Juan Carrasco “es temeraria”

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, calificó de “temeraria” la actitud del fiscal Juan Carrasco Millones, quien este viernes durante la audiencia en la que solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los integrantes de “Los Temerarios del Crimen” la vinculó a esta organización criminal que operaba en Chiclayo.

“No sé qué prueba tiene, la actitud de este fiscal es temeraria, realmente temeraria porque está dañando mi nombre […] Lo que nosotros queremos es que la justicia se dé, que se luche contra la corrupción, pero que no se dañe la honra de las personas por las puras”, manifestó en el programa de TV “2018” de Canal N.

Araoz cuestionó que el representante del Ministerio Público no haya corroborado la declaración del colaborador eficaz llamado “El moralista”, quien refirió que el detenido ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel fue testigo de una llamada que le hizo el congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista), en la que le aseguran que las obras en la ciudad norteña continuarán.

“Javier Velásquez Quesquén se refiere a la señora Mercedes Araoz y le dice ‘compañera, te pongo al habla con David Cornejo Chinguel para que le digas que todo está bien y vamos a seguir adelante en el tema de las obras’”, señaló el fiscal.

La también congresista de Peruanos por el Kambio dijo que no recuerda haber sostenido una conversación con Velásquez Quesquén sobre obras en Chiclayo.

“Al señor de Chiclayo lo habré visto una sola vez en mi vida”, manifestó.

Mercedes Araoz sostuvo que los fiscales deben tomar una clase de presupuesto, “de cómo se hacen las leyes de presupuesto y cómo es la inversión pública”.

Agregó que nada llega a la Ley de Presupuesto sin la supervisión de los sectores implicados y del Ministerio de Economía y Finanzas.

“¿Cuál es la prueba? ¿De qué me acusan? Ni siquiera me acusan. ¿Por qué me menciona? Yo creo que esto le hace mucho daño a la justicia, un fiscal que quiere hacerse famoso no tiene que usar el nombre de la vicepresidenta ni de ningún funcionario público. Yo creo que eso es un error garrafal”, subrayó.

Para concluir, Mercedes Araoz indicó que en el supuesto de que ella le haya dicho a Velásquez Quesquén que el gobierno apoyaría a los alcaldes en sus obras, esto no tendría nada de mal. “¿Cuál es el delito?”, cuestionó.