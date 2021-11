La jefa del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, consideró que presentarse ante el pleno del Congreso para explicar la suscripción del acta en el que se ratifica el cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho “sería hacer un doble trabajo”, pues recordó que tiene pendiente una citación ante la Comisión de Energía y Minas.

“Yo siempre he dicho que estoy dispuesta a ir a los lugares donde me citen para explicar estas situaciones. Yo creo que es legítimo que en el Congreso estén preocupados por este tema, ya tengo una citación para (acudir) a la Comisión de Energía y Minas, que me parece la más pertinente”, manifestó en diálogo con TV Perú, este miércoles 24.

“Ya ir al Pleno, no sé, me parecería, desde mi punto de vista, sería hacer un doble trabajo. Pero más allá de eso, estoy dispuesta a contestar, a presentarme en todas instancias para aclarar”, aclaró.

Asimismo, la primera ministra resaltó que el país carece de una confianza entre las instituciones, motivo por lo cual acudirá a las instancias donde la convoquen.

“En nuestro país estamos adoleciendo mucho el tema de desconfianza. Si para construir confianza y generar una situación de gobernabilidad tengo que presentarme y dar detalles de lo que sucedió, pues voy. Me presentaré a donde me citen”, aseveró.

Congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron una moción de orden del día para que Mirtha Vásquez acuda al Parlamento a explicar los acuerdos referidos al cierre de 4 proyectos mineros en Ayacucho.

De igual manera, la titular de la PCM tiene pendiente una citación la Comisión de Energía y Minas, donde deberá informar sobre el proceso de diálogo iniciado con la población de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara.

“Vacancia no es saludable”

Por otro lado, Vásquez Chuquilín se pronunció ante una eventual moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo impulsada por Patricia Chirinos (Avanza País) y enfatizó que iniciar este tipo de procesos impacta negativamente en la gobernabilidad.

“Una situación de inestabilidad para el país, la presentación de vacancias en realidad no es saludable, no solo para la situación política, eso impacta en la situación de gobernabilidad para atender los problemas reales”, refirió.

En ese sentido, advirtió que la ciudadanía espera que se atiendan problemas como la salud y la educación, pero que, “lamentablemente estamos enfrascados en una confrontación y creo que eso tenemos que superarlo”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO