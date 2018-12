Néstor Popolizio: “Uruguay hizo una evaluación absolutamente seria”

El canciller Néstor Popolizio nos cuenta que su homólogo Rodolfo Nin le informó muy temprano de la decisión uruguaya sobre la solicitud de Alan García y le pidió esperar una hora para hacerla pública.

— ¿Considera que ha habido un triunfo diplomático y político para el Perú?

Considero que lo que ha ocurrido es una decisión soberana de Uruguay que corresponde a la convención de Caracas, que les daba absoluta facultad de calificar el asilo y lo han hecho con una evaluación de carácter jurídico y legal y, como ha dicho el presidente Tabaré Vázquez, con base en la información del Gobierno Peruano a través de cancillería. Hay el reconocimiento de que existe una democracia en el Perú, con autonomía e independencia de poderes y resaltan la del Poder Judicial. Por lo tanto, no existe persecución política y eso es lo importante de la decisión uruguaya.

— Sin embargo, los primeros días dio la impresión de que ya tenían una decisión tomada. ¿Tuvieron esa impresión?

La verdad es que no. Hemos actuado en todo este proceso por etapas. Lo que correspondía en ese momento era que, de acuerdo con la convención de Caracas, presentáramos toda la información a Uruguay para su evaluación. En esa etapa, nos preguntaban por el salvoconducto y respondimos de forma prudente que el asunto tenía que ser analizado paso a paso sin especular lo que podía ocurrir adelante. No hemos asumido posturas a priori.

— La opinión pública sí percibió, por declaraciones en Uruguay, que parecía tratarse de un asilo consumado. Luego, sí hubo declaraciones explícitas respecto a que lo estaban evaluando, ¿no?

Es correcto.

— Me quedo con esa respuesta tajante. ¿Los días que pasaron, con voces dentro y fuera de Uruguay, corrieron a favor de la decisión?

Exactamente. Creo que, además, Uruguay hizo una evaluación absolutamente seria sobre lo que se le presentó. El presidente Vázquez mencionó que revisaron los tratados con juristas y determinaron que aquí se trataba de delitos económicos. Por eso resaltaron que se trataba de una decisión jurídico-legal.

—Delitos económicos es sinónimo de delitos comunes, ¿es así?

Exactamente es eso.

—Es insólito que, luego de casi 20 días, a alguien dentro de una embajada se le niegue un asilo, ¿no? Es un caso para la historia.

Yo no diría insólito, sino más bien un proceso bastante serio que hizo Uruguay en el contexto que permite la convención de Caracas, porque no hay un plazo determinado, y sopesaron todos los elementos.

—Da la impresión de que cancillería y presidencia coordinaron bien, respetando el peso de cada cual.

Estoy de acuerdo con eso. Desde el inicio, cancillería ha sido bastante prudente sin emitir calificaciones ni juicios de valor. En la figura del asilo, la facultad del Estado que lo otorga es muy grande y no queríamos inducir la calificación que no queríamos que hicieran. La coordinación y la prudencia han terminado en una decisión importante para mantener las relaciones bilaterales y fortalecerlas.

— A propósito de eso, si Uruguay hubiera concedido el asilo, hubiese habido un mal clima para esas relaciones que ahora son bastante favorables a Uruguay, ¿no?

Ese punto es acertado, pero no especulemos sobre lo que pudiera haber pasado; lo que quiero reafirmar es que definitivamente ahora podemos seguir fortaleciendo las relaciones.

— ¿Ha habido comunicación entre los dos presidentes luego del rechazo del asilo?

Eso no lo sé, lo que sí ha habido es una comunicación de Rodolfo Nin conmigo. Él me anuncia bastante temprano que ya tomaron la decisión porque había concluido su Consejo de Ministros y habían decidido no conceder el asilo. Me explicó los fundamentos de la decisión, se lo agradecí y lo transmití inmediatamente.

— ¿Y al poco rato se hizo pública?

Él me dijo que más o menos en una hora se haría pública por parte de ellos, cosa que debíamos esperar. Fue un poco menos que eso.

— ¿Supongo que esa prudencia también la tuvieron con el ex presidente Alan García para que saliera de la residencia discretamente?

Exacto. Esto me lo transmitió el embajador uruguayo. Le habían avisado antes, pero el retiro fue inmediatamente después del anuncio del presidente Vázquez.

— Hubo trascendidos, sobre consultas de García en otras embajadas. ¿Me los puede confirmar?

Prefiero no pronunciarme sobre ellos. Lo único oficial que manejamos era la solicitud con Uruguay.