Walter Ríos recibe la propuesta de un interlocutor identificado como Alberto para viajar a Rusia a pedido de César Hinostroza y su esposa Gloria. Estos solo se tendrían que preocupar por los pasajes y el alojamiento ya que “las entradas las vamos a tener porque ahí va a estar Oviedo”.

En comunicación con El Comercio, Juan Servigón Nakano, abogado del detenido Walter Ríos, respondió que a partir del lunes 20 de agosto tendrá acceso a los informes policiales que contendrían las transcripciones de las escuchas.

16 de marzo del 2018 2:25 p.m.

Walter Ríos: Hola, hermanito. Alberto: Waltercito, compadrito. WR: Dime, hermano. Alberto: Disculpa que te moleste, escúchame. WR: No, hermano, encantado. Dime. Alberto: Mira, justo he estado hablando con el ‘doc’ César para ir a Rusia, ¿ya? Y [ininteligible] se ha encontrado con la señora Gloria porque lo que quieren es hacer un grupo para ir unas 3 parejas. ¿Tú todavía no estás convencido si quieres ir? WR: ¿Cuándo sería la salida? Alberto: El 3. WR: ¿3 de junio? Alberto: 3… el 13 de junio, ¿ya?

WR: ¿La salida? Alberto: La salida. Y estamos regresando el 30. O sea, son 16 días, 17 días. WR: Ya, ya, ya. Alberto: Pero ¿qué pasa? Que justo ahorita está viendo Evelyn con la señora Gloria para alquilar un departamento en Moscú como nuestro centro de… de ahí para salir para los partidos y de ahí regresar nomás y… WR: Ya, ¿qué día cae 13? ¿Recuerdas? Porque el 10 es cumpleaños de mi hija, pe’, quince años. Alberto: ¿El 10 es cumpleaños de tu hija? Salimos el 13.

WR: Ya. Alberto: Porque ahorita los pasajes están subiendo todos los días. El César me dijo que contacte a una flaca para los pasajes y la flaca me quiere vender para salir el 13, puta, más de 3.500 dólares, pero Evelyn tiene una amiga, porque ella también ve eso, y me ha conseguido pasajes más baratos… 3.200, creo, en KLM. El César ya compró, entonces nosotros nos podríamos ir e igual nos encontraríamos justo, más o menos... Nosotros creo que llegaríamos 4 horas antes, una vaina así, y de ahí nos iríamos, pero lo que están viendo ahorita es alquilar el departamento. Y me preguntaba y dije: pero ahí está Walter, le dije, pe’… WR: ¿Cuánto serían los pasajes? Dobles, ida y vuelta, para dos personas. Un aproximado. Alberto: [ininteligible] WR: ¿Ah? Alberto: 5.000 dólares, más o menos. Máximo, ah, porque César ha pagado más, ¿no? Y de ahí es estar en el… y bueno el hospedaje que alquilaríamos un departamento con 3 habitaciones, creo, y lo separamos entre los 3, pe’, ¿no? Y de ahí para las salidas, para los partidos. Y las entradas las vamos a tener porque ahí va a estar el Oviedo, va a estar Oviedo… WR: Ya, dame una horita para contestarte, ¿puede ser?

Alberto: Ya, ta’ bien, ta’ bien. Yo le voy a decir… me han dicho que te llame. Anímalo a Walter me han dicho. WR: ¿Quién? Alberto: César y Gloria, los dos. WR: Ya, ya, ya, hermano, ya, ya. Una horita dame, por favor, hermanito, te suplico. Alberto: Ya. WR: Estoy acá con Feijoo nuevamente. Otro tema. [Risas] Te llamo en una hora, ¿ya? Alberto: Ya, chau.