El papel de Luis Favre en la campaña de Ollanta Humala del 2011

Luis Favre, el publicista franco-argentino que asesoró a Ollanta Humala en la campaña presidencial del 2011, declaró entre el 25 y 26 de julio del año pasado en Francia ante los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez sobre su participación en la contienda que el candidato nacionalista ganó.

“El señor [Valdemir] Garreta [publicista brasileño], responsable de la compañía de publicidad FX Comunicación Global, me pidió que participara en la campaña del señor Humala Tasso como responsable del márketing político y me lo presentó. La señora [Nadine] Heredia Alarcón, esposa del señor Humala Tasso, también estuvo presente [en esa reunión]”, indicó.

Según el documento al que El Comercio accedió, Favre precisó que las reuniones de coordinación con Humala se realizaron en el departamento que el ahora ex mandatario tenía en la avenida Armendáriz 564, en Miraflores.

“Me reuní allí con este último en varias oportunidades. Algunas veces solos, otras en compañía de dirigentes de su partido político. Siempre eran reuniones para hablar de política. A veces asistían el señor Salomón Lerner [Ghitis], Daniel Abugattás y Nadine Heredia, dirigentes del partido político Gana Perú […] y en la sede del Partido Nacionalista Peruano, en la avenida Arequipa”, señaló.

Favre también declaró a la fiscalía que su empresa Epoke Consultoría recibió remuneraciones de FX Comunicación Global (de propiedad de Garreta) por aproximadamente 400 mil reales (actualmente, poco más de US$100.000). “Diría que fue entre 300 mil a 400 mil reales. No puedo decirle exactamente cuánto dinero me pagó FX para esta campaña […]. Todos mis gastos relacionados con costos de transporte, hotel, comida, etc., así como los del personal contratado por FX, fueron asumidos por dicha empresa”, señaló.

—OAS en la primera vuelta—

En setiembre del 2017, Valdemir Garreta, quien es aspirante a colaborador eficaz del Ministerio Público, declaró a la fiscalía que OAS y Odebrecht le pagaron US$986 mil en efectivo para asesorar la campaña de Humala del 2011.

Durante el interrogatorio a Favre en París, este dio detalles sobre el encuentro que sostuvo con el ex directivo de OAS en el Perú Valfredo de Assis Ribeiro.

“El señor Garreta me presentó al señor Valfredo de Assis durante un almuerzo organizado por uno de ellos en un restaurante de Lima en el 2011. El señor De Assis quería pedir nuestra opinión respecto a las posibilidades que el señor Humala tenía de ganar las elecciones presidenciales. No recuerdo si fue el señor Garreta o De Assis quien pagó la comida. Este último quería saber si el señor Humala iba a ganar las elecciones”, relató.

Según Garreta, OAS se encargó de pagarle los servicios de asesoría a través de su empresa MEK durante la primera vuelta. “Me parece que fue en la oficina de Armendáriz […] Allí [se habló con Nadine Heredia] el tema de la contratación. Se acordó un pago de US$300 mil más gastos [US$150 mil] por nuestros servicios de creación estratégica, hasta la primera vuelta”, añadió.

—Odebrecht en la segunda vuelta—

Luis Favre además detalló a los fiscales peruanos que se reunió tres veces con el ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. “He visto al señor Barata de dos a tres veces. Se trataba del director de la empresa Odebrecht en el Perú […]. La primera vez que lo vi fue, me parece, en una recepción organizada por el Estado Peruano por la toma de mando del señor Humala, electo presidente de la República […]. Creo que simplemente nos saludamos o tuvimos una corta conversación […]. La segunda vez que lo vi fue en el 2014 o 2015, cuando yo entraba al bar de un hotel en San Isidro, en Lima, Perú, con el señor Garreta para tomar algo. No sé si lo volví a ver”, afirmó.

Anteriormente, Garreta relató que para la segunda vuelta se reunió con Nadine Heredia a fin de renegociar sus honorarios.

“Así, se pactó la suma de US$700 mil y, en caso de que ganaran, un adicional de US$500 mil”, precisó.

Garreta añadió que Heredia fue quien le dio instrucciones a fin de que se reuniera con Barata para coordinar los pagos.

“En abril del 2011, Nadine Heredia me indica que entre en contacto con Jorge Barata, director de la empresa Odebrecht, para recibir los US$700 mil. Conseguí entrar en contacto con Fernando Migliaccio [operador de la caja 2 de Odebrecht], el cual me indicó que los pagos serían en efectivo, en hoteles en Sao Paulo, probablemente [fueron] cuatro [entregas] de US$175 mil, pero en moneda nacional [reales]”, remarcó. Los pagos se hicieron efectivos entre abril y junio del 2011.

En diálogo con este Diario, Julio Espinoza, abogado de Humala, indicó que no tiene conocimiento sobre la declaración de Luis Favre.

“Esa información no forma parte de nuestro expediente, por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, si el fiscal sustentara su probable acusación que la estará dirigiendo en los próximos días, no podría utilizar esta declaración, salvo que la ingrese, pero no creo que la ingrese porque la investigación ha concluido y ya no hay posibilidad de incorporar declaración o elemento de prueba, no hasta después de la acusación, la etapa siguiente del proceso”, remarcó.