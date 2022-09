El presidente Pedro Castillo llegó ayer a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), donde participará en el 77° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El docente viajó acompañado por la primera dama Lilia Paredes, quien enfrenta una solicitud del Ministerio Público de impedimento de salida del país por 36 meses.

Paredes es investigada por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada por la licitación de obras en el distrito de Anguía (Chota, Cajamarca).

El Equipo Especial contra la corrupción del poder, que es liderado por la fiscal superior Marita Barreto, considera a la esposa de Castillo Terrones como la coordinadora de una red de corrupción enquistada en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y dedicada a la entrega de obras públicas de manera irregular.

El último 5 de setiembre, el juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia, donde iba evaluar si ordenaba o no el impedimento de salida del país para Paredes y otros, luego de haber sido recusado por la defensa legal del detenido alcalde de Anguía, José Medida. Hasta el cierre de esta edición, no hay fecha para retomar la audiencia.

Desde el Ministerio Público, según fuentes de El Comercio, han tomado con preocupación el viaje de Paredes y esperan que su solicitud pueda ser resuelta con celeridad por el Poder Judicial.

“Es justificada esa preocupación. Ellos [Castillo y Paredes] están buscando entorpecer la justicia de todas las maneras que puedan encontrar. Esta es una más”, comentó a este Diario Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular. Recordó que Paredes prometió entregar su pasaporte, pero no ha cumplido.

El abogado del presidente y de la primera dama, Benji Espinoza, remarcó que su clienta no tiene “ninguna orden judicial” que no le permita salir del Perú.

Al respecto, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo a El Comercio que Paredes demostrará, al retornar al país en los próximos días, que tiene “la tranquilidad” para responder ante la justicia cuando sea convocada. Agregó que en el Ejecutivo no se evaluó que ella no acompañe al jefe de Estado en este viaje “porque no tiene ninguna restricción”.

El MTC se queda sin ministro

De otro lado, el Ejecutivo oficializó en la víspera la salida de Geiner Alvarado del cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, luego de que el jueves el Congreso lo censurara del cargo.

Alvarado también es investigado por la fiscalía por las presuntas irregularidades en la licitación de obras en Anguía.

Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que posiblemente Castillo retorne a Lima el miércoles 21 de setiembre, después de brindar su discurso en la ONU. Ese día o el jueves, designaría al nuevo titular del MTC.

Más información

Dentro de la comitiva oficial están el canciller César Landa y los ministros Kurt Burneo (Economía y Finanzas), Roberto Sánchez (Turismo y Comercio Exterior), y Rosendo Serna (Educación).