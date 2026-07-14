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El plan perverso que persigue a Balcázar

“Sería muy triste que a menos de dos semanas del final digno y decente de su mandato, Balcázar apueste su cabeza por Castillo”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    José María Balcázar señaló que el pedido de indulto de Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia. Foto: Presidencia.
    José María Balcázar señaló que el pedido de indulto de Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia. Foto: Presidencia.

    En un acto perverso contra sí mismo, como si buscara el suicidio político y civil, José María Balcázar intenta acabar con el final decente y digno que le queda de su mandato presidencial transitorio, al que accedió, envuelto en turbulencia legal y constitucional, en un momento de grave crisis del país.

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