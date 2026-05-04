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La resolución judicial ordena que la JNJ lo reponga en sus funciones en un plazo máximo de cinco días.
La resolución judicial ordena que la JNJ lo reponga en sus funciones en un plazo máximo de cinco días.
Por Redacción EC

El Poder Judicial del Perú ordenó la reposición de Rafael Ruiz Hidalgo como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de declarar fundado en parte el proceso de amparo que presentó tras haber sido vacado del cargo.

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