El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) volvió a referirse al indulto por razones humanitarias y derecho de gracia que el pasado 24 de diciembre otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

De acuerdo a Kuczynski, lo que hizo fue tomar la decisión conciente de que era difícil e iba a tener oposición, una medida —apuntó— que evaluaba “desde hace tiempo”.

Durante una entrevista con RPP este sábado, se refirió a las discrepancias internas en Fuerza Popular para aclarar que él no ha jugado ningún papel para ello. Asimismo, recordó: “Obviamente, Kenji [Fujimori] me pidió hace tiempo atrás que yo dejara que su padre [Alberto Fujimori] saliera de la cárcel por motivos de salud. Y le dije esto lo voy a ver, hay procedimientos. Y después de un tiempo bastante largo se hizo eso. Y fue aceptado por una mayoría de la población y hay otros que no están de acuerdo con eso”.

Tras señalar que el indulto coincidió con una fecha cercana al primer intento de vacancia en diciembre, PPK insistió en que la evaluación médica a Fujimori fue realizada por médicos que no fueron nombrados “a dedo”, y a los cuales él no conoce. Estos, agregó, indicaron que el ex mandatario padecía de cáncer a la lengua e hipertensión arterial, lo que está documentado.

“El otro día, el jefe de la OEA, el señor Luis Almagro, le dijo a la canciller del Perú: ‘Yo tengo absolutamente claro que aquí no hubo ninguna negociación, porque Pedro Pablo me ha mencionado esto hace tiempo’. El mismo Papa me recordó que cuando estuve en Roma en octubre para formalizar su invitación se lo dije. El mismo Vargas Llosa, que obviamente está totalmente en contra de esta decisión, en su casa se lo dije, en Madrid en junio […] Esto viene de hace tiempo”, justificó el presidente de la República.

En tanto, reiteró que como presidente del Perú, él no quería que un ex jefe de Estado muriera en la cárcel. “El señor Fujimori está enfermo, yo creo que merece estar en su casa en vez de la cárcel. Mucha gente no está de acuerdo con eso, los entiendo, pero eso no significa que hay que tirar todo por la borda”, sentenció.

—“Barata tiene las llaves de la política en Perú”—

De otro lado, PPK también se refirió a la pendiente reunión con la Comisión Lava Jato del Congreso, que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra. Según dijo, recibirá encantado a los legisladores del grupo investigador cualquier día de la semana, pero dio a entender que primero prefiere esperar que Jorge Barata, ex directivo de la constructora Odebrecht en el Perú, sea interrogado en Brasil por fiscales peruanos.



“Todo el Perú está a la espera de lo que va a decir el señor Barata. El señor Barata, hoy, tiene las llaves de la política en el Perú en sus manos […] Él puede decir cualquier cosa, yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad […] En este ambiente cargado, lleno de informaciones distorsionadas, yo iré a explicar las cosas cuando haya un ambiente objetivo. Pero iré, no lo dudo”, afirmó.