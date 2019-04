PPK: penalistas cuestionan orden de prisión para el ex mandatario

La resolución que ordena prisión preventiva por 36 meses para Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha generado críticas, pues el ex mandatario tiene más de 80 años. Especialistas consultados por El Comercio coinciden en que hay elementos que no están bien sustentados, aunque destacan que la hipótesis fiscal sobre los ilícitos cometidos es cada vez más sólida.

El ex fiscal supremo Avelino Guillén considera que la resolución no fundamenta adecuadamente la necesidad de imponer esta medida. “¿Por qué estando en arresto domiciliario podría obstruir la indagación fiscal?”, cuestiona.

Guillén menciona que para ordenar el arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva no se requiere que se cumplan todos los puntos que exige el Código Penal. Bastaría –añade– con que el procesado sea mayor de 65 años. Además, indica que pudieron imponerse medidas complementarias, tales como la prohibición de comunicarse con sus coimputados y ex trabajadores de Westfield Capital.

En tanto, la penalista Vanessa Valderde considera que la medida no es proporcional, pues el ex presidente ya está impedido de salir del país y sus cuentas están congeladas. También expresa que en este caso no se ha visto una obstrucción de la justicia, como en el caso de Keiko Fujimori, quien habría intentado torcer el testimonio de los testigos.

El penalista Rafael Chanjan menciona que es cuestionable que se diga que Kuczynski ha intentado obstaculizar la justicia al no entregar información, pues tiene derecho a no autoincriminarse. Si bien no está en desacuerdo con la medida impuesta, opina que el peligro procesal es debatible.

—Hipótesis fiscal—

Los penalistas coinciden en sostener que es solvente la argumentación fiscal sobre los hechos ilícitos en los que habría incurrido Kuczynski. “Acá la investigación va siguiendo la pista del dinero. Eso va avanzando bien. La apariencia de legalidad de los pagos realizados por Odebrecht no le quita las sospechas”, afirma Guillén.

Valverde afirma que hay elementos relevantes, como las fechas en las que Gerardo Sepúlveda, ex socio de PPK, estuvo a cargo de Westfield. Considera que las pruebas en el caso de la adjudicación de la carretera Interoceánica están mejor trabajadas que las del proyecto Trasvase Olmos.

Sobre las imputaciones contra Kuczynski por haber creado un marco de normas que favorecía la corrupción, Chanjan opina que es válido que la fiscalía investigue. “Si uno lo hila a un esquema de trabajo conjunto para beneficiar a determinadas empresas, uno se da cuenta de que son actos que buscan generar corrupción”, manifiesta.