Carlos Paredes anunció este domingo que ha presentado su carta de renuncia al cargo de presidente de Petro-Perú, luego de la difusión de la transcripción de un audio en el que se refiere en términos agraviantes a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

“Considero que es lo más razonable [renunciar] ya adelanté esa decisión, ya mandé mi carta, mañana la voy a formalizar cuando abra la oficina. No me voy tirando la puerta, no me voy molesto", indicó a Canal N.

El pasado 21 de febrero, el semanario “Hildebrandt en sus trece” difundió un extracto de la transcripción de un audio que corresponde a un diálogo entre el titular de Petro-Perú con un tercero en el que comenta a su interlocutor que Alva se había negado a que el Estado asumiera una deuda de U$S1.500 millones de la refinería de Talara.

Paredes Lanatta indicó que tuvo conocimiento de este audio el 11 de febrero y que su difusión habría estado a cargo de funcionarios despedidos por actos de corrupción como una represaría en su contra.

“Conocí este audio hace un buen tiempo, lo difundieron exdirigentes sindicales que fueron despedidos por corrupción el pasado 11 de febrero [...] Esto ha sido una venganza de gente que ha sido despedida por corrupción y que busca volver, pero creo que el gobierno se va encargar que nuestra tarea en Petroperú continúe”, agregó.

Además, refirió que cuando tuvo conocimiento de esta situación le pidió disculpas a la ministra Alva, quien las aceptó y dio el tema por terminado.

“Le pedí disculpas y ella las aceptó, creo que debo volver a pedir disculpas por el lenguaje coloquial que yo usé, todo esto fue un base a un audio editado [...] Los dos creíamos que el tema había terminado, me arrepiento de haber dicho eso, nunca busqué ofender a nadie”, sentenció.