El aspirante a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), mostró su confianza en que su ausencia en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no afectará sus índices de aprobación ostensibles en las últimas encuestas.

A juicio del ex congresista, quien insistió en que el evento llevado a cabo el domingo fue “un show mediático”, sucederá “todo lo contrario”, puesto que la gente “no se deja engañar”.

“Estoy ─y lo digo de verdad con mucha humildad─ absolutamente seguro que no me va a afectar. Todo lo contrario, porque la gente es inteligente, sabe cuándo hay un show mediático como el día de hoy, cuándo hay posturas que parecen escandalosas, poco convencionales y cuándo hay posturas serias. Estoy seguro de que no ve va a afectar. La gente no se deja engañar”, dijo Renzo Reggiardo.

Minutos antes de las 7:00 p.m., hora prevista para que se inicie del debate electoral, el candidato Reggiardo salió caminando desde su local partidario, ubicado en la avenida Javier Prado, hasta el Centro de Convenciones de Lima.

Allí, dejó una carta a los organizadores del evento en la que daba a conocer formalmente su decisión de no participar en la justa electoral. El documento fue recibido a las 06:58 p.m. por una representante de la Dirección de Educación del JNE.

Luego de ello Renzo Reggiardo brindó una conferencia de prensa, en la que ratificó que no existían las “garantías” para que se lleve a cabo un debate alturado y de forma equitativa.

En ese sentido, remarcó que algunos de sus contrincantes no han respetado lo establecido en el Pacto Ético Electoral, y responsabilizó al JNE de no accionar frente a las difamaciones e insultos vertidos en su contra.

“Yo no he insultado absolutamente a nadie. Y yo no voy a salir en una foto con gente que ha maltratado a mi honorabilidad. Por más que me digan que no, que eso era lo políticamente correcto, [...] primero es mi conciencia”, expresó Renzo Reggiardo.

“Lo de hoy ha sido un show, lo de hoy ha sido una cantidad de ataques permanentes. [...] Y así ha venido sosteniéndose desde el primer día [de la contienda electoral]”, acotó en otro momento.

Su oponente lo cuestionan

Los candidatos Jorge Muñoz (Acción Popular) y Jaime Salinas (APP), quienes debían debatir con Reggiardo, criticaron que este no se haya presentado en la polémica. Por ejemplo, el saliente alcalde de Miraflores dijo que le quería preguntar al ex parlamentario qué iba a hacer con “los paneles inadecuados que siembran empresas” como las que él tiene.

Salinas, por su lado, se preguntó cómo Reggiardo pretende combatir la inseguridad en la capital “si no es capaz de venir acá a dar la cara a la elección”.

El presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del JNE, Enrique Bernales, dijo a El Comercio que el candidato de PPS no ha cumplido con este acuerdo. Agregó que al mediodía de este lunes evaluará su situación.

“Que no ha cumplido con el pacto es un hecho objetivo, no tengo que añadir ni citar nada”, acotó.