La vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, envió un oficio al Oficial Mayor del Congreso, Yon Pérez Paredes, para pedir que se investigue la grabación del pleno del Congreso de este jueves e identifique qué congresistas pidieron censurar a la Mesa Directiva al inicio de la sesión.

En el documento, la legisladora solicita también la “relación de los micros abiertos durante la sesión entre las 11:00 a.m y 11:15 a.m” y una copia de la transcripción del pleno de esos quince minutos.

“Antes de que se llame a la lista, un grupo de congresistas que estaban conectados a la plataforma de Microsoft Teams sostuvieron de manera amenazante el siguiente diálogo: ‘hay que censurar a la Mesa Directiva del Congreso’, ‘censura, censura’ y una voz de mujer dijo ‘hay que censurarlos porque son unos asesinos’”, indica Silva Santisteban en el oficio.

“Sobre el tema solicito: me pueda hacer llegar una relación de los micros abiertos durante la sesión entre las 11:00 a.m y 11:15 a.m para poder identificar a las personas que expresaron esos comentarios amenazantes”; [y] se pueda desarrollar una investigación que permita identificar a los congresistas que han difamado de esa manera a la Mesa Directiva para tomar las acciones que corresponden”, se lee en el documento.

(Documento: Congreso)

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, Silva Santisteban reveló que al inicio de la sesión virtual extraordinaria del Pleno del Congreso, llevada a cabo este jueves 21 de enero, escuchó que diversos legisladores se manifestaron a favor de una censura de la Mesa Directiva del Legislativo.

Antes de comenzar el Pleno Extraordinario varias voces en el soporte del Microsoft Teams gritan "censura a la mesa directiva, ¡censura!".



Una voz de mujer va más allá y dice que se les debe de censurar por asesinos.



🔴CUIDADO🔴



Los vacadores quieren volver. — RocioSilvaSantisteban (@pavese) January 21, 2021

