El exprimer ministro Salvador del Solar reiteró este miércoles que no tiene intenciones de ser candidato presidencial como parte de las próximas Elecciones Generales 2021.

Asimismo, aseguró que tampoco se afiliará a ningún partido político. “Yo, personalmente, me ratifico en mi decisión, como lo he dicho antes, porque personalmente no me consideraría responsable de hacer un esfuerzo, de por más que sea un esfuerzo grande en pocos meses, para mí seguiría estando dentro del ámbito de la improvisación y creo que el país merece algo mejor que eso”, afirmó en diálogo con RPP.

Salvador del Solar considera que no sería “responsable" presentar una candidatura.

En agosto, Del Solar dijo por primera vez que no tenía intenciones de ser candidato y que no se había comunicado con ninguna agrupación ni había recibido ninguna propuesta de algún partido político sobre esta posibilidad.

Esta vez, el exprimer ministro consideró que los problemas políticos del país no se resolverán con nuevos candidatos presidenciales y que una afiliación tardía a una agrupación solo es el reflejo de la improvisación política en el Perú.

“Nuestro país no va a resolver sus problemas políticos por una nueva o un nuevo candidato a la presidencia, lo que necesitamos es un cambio muy grande y no podemos pretender estar mejor políticamente si seguimos haciendo lo mismo. Tú me hablas [de] que quedan tres horas [para el cierre del plazo de inscripción a un partido] y yo creo que la premisa de tu pregunta se aplica si quedan tres meses. Hacerlo tres meses, dos semanas antes habla de una improvisación que nuestro país no merece", detalló.

En esa línea, Del Solar manifestó que pese a que no se ve en una “posición de ofrecer respaldo público” en el próximo proceso electoral, no descarta la posibilidad de hacerlo “como ciudadano”.

“Como ciudadano todos tenemos la opción de manifestar nuestras preferencias y en principio no me veo en la posición de ofrecer respaldo público detrás de ninguna iniciativa, pero por supuesto no descarto la posibilidad de hacerlo si como ciudadano puedo compartir lo que pienso llegado el momento", precisó.

"Lo que quiero decir es que creo que como ciudadano tengo el derecho de expresar mi preferencia política llegado el momento, cuando se perfilen más claramente las opciones, pero no estoy pensando en ofrecer un respaldo, es decir, ‘por si acaso aquí estoy con mi respaldo’”, enfatizó.

