Resumen

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La Unión Europea (UE) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmaron un Acuerdo de colaboración estratégica para acompañar al Perú en la modernización de sus sistemas de transporte y comunicaciones.

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