El expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon consideró este domingo que es importante que la fiscalía continúe la investigación en su contra por el Caso Odebrecht. Agradeció, en esa línea, al Poder Judicial por “hacer que la justicia se cumpla” al desestimar el requerimiento de 36 de prisión preventiva en su contra e imponerle comparecencia con restricciones.

“Para mí es importante que la investigación siga. Dios hizo que la justicia se cumpla, ahora no voy a declarar más. Quiero que la prensa sea un poco más justa porque no me dan la oportunidad de poder responder. Reitero, hasta la saciedad, yo me di por mi pueblo e hice las cosas de la manera más limpia y me duele todo esto”, sostuvo Simon luego de la audiencia que desestimó la prisión preventiva en su contra.

“Voy a cumplir con todo lo que me pide la fiscalía, lo más complicado es que la fiscalía dice que soy parte de una organización criminal y eso duele. Cumpliré con todo lo que me pide la fiscalía. No voy a hablar del Ministerio Público”, agregó.

Minutos antes, la jueza María Álvarez Camacho rechazó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon y dictó comparecencia con restricciones, en el marco de la investigación por la presunta licitación irregular del proyecto Olmos.

De esta manera, la magistrada determinó que Simon Munaro deberá acudir cada mes a un control biométrico, no tendrá contacto con los demás investigados y no podrá abandonar el país. Asimismo, deberá pagar una caución de S/30.000 en el plazo de tres días hábiles.

Cabe destacar que el ex primer ministro permaneció en detención preliminar desde el lunes 24 de febrero debido a las investigaciones en su contra. Según la tesis del Ministerio Público, Simon favoreció a la constructora brasileña en la concesión del proyecto trasvase Olmos a cambio de aportes ilícitos para su campaña electoral al Gobierno Regional de Lambayeque el año 2006.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró al equipo especial del Caso Lava Jato que la constructora entregó US$ 300.000 de la Caja 2 para la campaña de Simon el 2006, a través de los ‘codinomes’ (apodos) ‘Gorno’ y ‘Terco’.

De acuerdo a las planillas de la empresa brasileña, estos dos sobrenombres figuran en el Proyecto Olmos. Según Barata, los desembolsos fueron realizados el 9 de abril, el 4 de junio y el 19 de noviembre del 2006.