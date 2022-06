La alimentación basada en plantas continúa en ascenso en nuestro país. Cada vez hay más personas que desean alimentarse a base de plantas, sea por salud, por cuidar el medio ambiente o por evitar el sufrimiento de los animales. Si bien, existen razones diversas, lo que tienen en común todos los que llevan este patrón alimentario es que buscan preparaciones o productos que sean deliciosos. Hace casi cinco años, Thais Privette se propuso crear un queso hecho solo con ingredientes vegetales que cubran la necesidad de un buen queso vegano en Lima. Hoy te contamos su historia.

Las Tres Gunas inició en el 2017, Thais Privette, administradora de profesión, narra a Provecho, que la idea nació debido a que ella no encontraba un sustituto del queso tradicional en Lima que fuera rico y a la vez nutritivo. Esta marca peruana fundada y liderada por mujeres, que brinda alternativas veganas libres de lácteos y de gluten.

“Me encantó tanto el mundo vegano, no solo por el impacto en mi salud sino por el impacto en los animales y el medio ambiente. Yo tengo un amor muy grande por los animales; y quería hacer algo que los involucre. En esa época no existía marcas de queso muy grandes y yo quería plasmar mi visión. Además, a través de los productos poder concientizar a las personas sobre el veganismo; porque para muchas personas es difícil empezar. Migrar de una alimentación tradicional, que desde pequeños nos han ensañado, a una vegetal”, comenta Thais Privette.

Nació en el 2017 con la misión de ofrecer productos veganos, libres de lácteos, de gluten, de conservantes, de saborizantes, con un delicioso sabor

Fue en el 2018 que Thais junto a su socia y mamá María Elena Morzán, quien conoce muy bien el rubro de alimentos, lanzaron su primer producto dentro de la línea de QueSanos (alternativa vegana al queso), utilizando como insumo principal: los cashews.

Actualmente, existen algunas marcas internacionales que si bien son muy ricas, a nivel nutricional son pobres porque solo están hechos de aceites y almidones de papa o maíz. El objetivo de Thais siempre fue que el queso Las Tres Gunas fuera un alimento que cubra necesidades nutricionales y que a la vez convenza al paladar más exigente. “Que tengan buen sabor. Además, la textura es una prioridad”, añade. “Creemos que el respeto comienza por uno mismo y no hay mayor demostración de respeto que el cuidarse”, explica.

“Un mundo más compasivo es lo que se necesita, y muchas veces la compasión puede comenzar en nuestros platos”, agrega la cofundadora. Por su parte, María Elena Morzán revela que ella al ser budista lleva años en el que el mundo de origen vegetal le ha llamado la atención y cuando su hija decide emprender, sin duda la apoya porque ambas estaban alineadas.

María Elena narra que viajaron a San Francisco a conocer más sobre la cocina basada en plantas. “Allá, están muy avanzados y ese viaje nos ayudó a conocer más sobre la cocina vegana”, indica. Para ella, sin las recetas de Thaís, Las Tres Gunas no seria posible.

Los productos

Como los productos son libres de aditivos, sabortizantes y conservantes, la duración en promedio de estos son de al rededor 45 días. “Cuando tú tienes un producto con mucha vida útil, significa que el producto ha necesitado tener preservantes que en realidad estamos hablando de productos químicos. Nosotras no queremos añadir nada de eso porque es importante que nuestros quesos sean sanos. Creo que actualmente, cada vez más personas les interesa saber qué están comiendo”, comenta María Elena Morzán.

El equipo de Las Tres Gunas brinda las variedades de sus quesos vegetales lo más fresco posible cuando realizan las entregas a sus clientes y tiendas. Thais recomienda que la forma de almacenamiento debe ser siempre refrigerados entre 5°C a 2°C para mantener el producto en perfecto estado.

Hasta la fecha han desarrollado más de 13 productos entre los que se destacan:

QueSanos: alternativas veganas al queso estilo crema, mozzarella, cheddar y semi duro. En todos esos casos, el insumo principal son los cashews, un fruto seco rico en grasas saludables que son capaces de prevenir enfermedades cardiovasculares. Todos tienen hierbas y especias que van a lograr que los quesos tengan el sabor característico. El queso tipo crema es perfecto para dipear. La mozzarella y el cheddar derriten muy bien y su sabor es muy bueno. El queso semi duro es espectacular.

YoSano. Thais vio la necesidad de crear una alternativa vegana al yogurt. YoSano tiene un sabor neutro y textura parecida al yogurt griego. Esto lo hace perfecto para ser un buen snack de media mañana o ser la base de un aliño para ensaladas. Si eres una persona dulcera, siempre lo puedes acompañar con una granola o un poquito de miel de agave o de maple.

Mantequillas veganas: Tiene tres mantequillas que han sacado al mercado. La de sabor original, la de ajo y la de finas hierbas. Tienen una gran textura y sabor.

Sattva Chips: Como Thais es intolerante al gluten, ha sacado dos alternativas sin gluten a los pita chips. Una de sabor original y otra con sabor a Cheddar. Ambas están hechas con harina de yuca, linaza y sal de maras.

Todas las recetas son creaciones de Thais, ella también hace los empaques y todo el arte de Las Tres Gunas. “En cada producto hay muchísimas horas de desarrollo. La mejora continua de los productos y procesos ha sido una de las claves del éxito de los productos”, comenta. Los precios van desde los s/ 12.10 hasta los s/ 29.

Thais Privette de Las tres gunas / Difusión

La visita

Provecho visitó el taller de Las Tres Gunas y conoció el proceso por el que pasan sus quesos artesanales. Los productos que han logrado definitivamente son innovadores. Todos están hechos de forma artesanal, cuidando las buenas prácticas de manufactura y la calidad de los insumos. La experiencia de María Elena aquí es clave.

Thaís ha decidido que todos los sabores que ofrezcan serán naturales, es decir, no agregarán ningún saborizante para obtener un buen producto. “Ellos se sorprenden cuando me dicen cómo hago para que sepa a Cheddar. No nos creen cuando decimos que no tiene ningún saborizante”, añade durante la visita.

"Para nosotros la clave para seguir crecimiento es que queremos ofrecer siempre la mejor calidad de productos", añade Thais.

Al ingresar al establecimiento, todos, incluso quien escribe esta nota, se coloca las EPP (equipo de protección individual) para poder ingresar sin traer nada del exterior. Nos ponemos mascarillas nuevas, red de cabello, cambio de calzado por uno libre de contaminantes de la calle, entre otros cuidados para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Es clave saber que si bien un producto dice “artesanal” en el etiqueta, no significa que esté hecho en una casa o de forma casera. Así sea artesanal debe cuidar las buenas prácticas de manufactura. Esto va a garantizar que se resguarde el correcto desarrollo de las tareas que se llevan a cabo en el interior de la cocina o taller.

Esta marca peruana cuenta con dos certificaciones. La primera es la HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Según la FAO, es “un abordaje preventivo y sistemático dirigido a la prevención y control de peligros biológicos, químicos y físicos, por medio de anticipación y prevención, en lugar de inspección y pruebas en productos finales”.

María Elena Morzán y Thais Privette, fundadoras de Las Tres Gunas.

El sistema HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana. Las Tres Gunas narran que cuidan mucho los procesos por los que pasan sus productos. María Elena Morzán menciona que tener más de 30 años de experiencia en el rubro de alimentos les ha ayudado a que el taller de Las Tres Gunas sea como una pequeña fábrica y que cuiden absolutamente todos los detalles.

La segunda certificación con la que cuentan es la VLabel. Esta es una certificación que indica que el producto que se está vendiendo es hecho solo con insumos de origen vegetal. Es decir son veganos. Para los consumidores, esta es una forma sencilla y fiable de asegurarse que lo que están comprando no tiene insumos de origen animal. Además, esa certificación es válida en cualquier parte del mundo.

Al detalle: