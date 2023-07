El gin & tonic ha ido cambiando su presentación y concepto a través de los años. El mixólogo Juan Pablo Orellana recuerda que cuando empezaba a estudiar coctelería, hace más de dos décadas, se servía en un vaso largo como el vodka tonic. Y con el tiempo, otras bebidas en la barra fueron desplazándola en popularidad: un vaso de whisky, un moscow mule... hoy el gin vuelve a ser ‘trendy’, pero hay muchos que todavía no se animan a probarlo y descubrir todas las posibilidades que permiten sus distintas presentaciones.

Orellana, que además es embajador de la francesa Pernod Ricard, cuenta que hay muchos mitos sobre esta bebida que los comensales le comparten. “Muchos amigos y clientes me dicen que no les gusta el gin, porque es muy amargo. Pero lo que es amargo es el agua tónica no el gin. En realidad, puedes encontrar un cóctel con ginebra para ti o un gin tonic para ti si es que no te gustan los sabores amargos o secos”, destacó el experto en un evento realizado en el restaurante Fauna para presentar algunas nuevas alternativas que ofrece en el mercado peruano la marca Beefeater.

Un clásico con nuevo rostro

A la presentación clásica del gin Beefeater también se le suman Pink Strawberry y Orange Blood.

En el verano, un gin se puede disfrutar en una presentación frozen, que no es solo atractiva para el paladar, sino también para la vista. Y en una temporada como la actual en la que transitamos ya hacía un clima más frío, pero sin dejar de lado los días soleados que exigen refrescarnos, el cóctel puede acompañarte en la mesa en el formato de tea tonic.

En Provecho lo probamos así, con los nuevos ‘refreshers’ de la firma. Uno que nos gustó mucho fue el ‘sweet & tonic’, que mezcla jazmín, toronja deshidratada, flor de hibiscus y pimienta rosa. Se trata de una infusión que acompaña al clásico gin& tonic, en este caso, la bebida va muy bien elaborada con el Beefeater Pink Strawberry.

Es un trago que, sorteando los miedos al amargo de algunos comensales, es dulce, con toques cítricos y muy fresco. El filtrante se deja en contacto con el alcohol y va activando nuevos sabores. “Tu copa va cambiando como experiencia, porque sigue viva la infusión”, explica Orellana.

Para el ‘perfect serve’, en Fauna la bebida se presenta con diferentes toppings, según el gin elegido. El strawberry pink se sirve con una brocheta de frutos rojos.

Una alternativa para quienes quieran color y sabores cítricos en su bebida es el gin Blood Orange, que se prepara con un filtrante de especies cálidas que resaltan los cítricos. En Fauna, se sirve con limón cidra, que tiene más aceites esenciales en la cáscara y acompaña muy bien.

Los gin frutados de Beefeater se encuentran en restaurantes como Fauna, ubicado en Surco; pero también en Siete, Shinua y Las Bolena.

Limpiador de paladar

Los cócteles ‘long drink’ son ideales para acompañar todo tipo de plato, pasa con el mojito, el chilcano y, los tea tonic. Juan Pablo Orellana destaca de este trago que es un excelente limpiador de paladar, lo que permite que, por ejemplo, puedas probar unas empanadas acompañadas de un tipo de salsa y, tras dar un sorbo de gin, pasar a otra salsa y disfrutar de otro sabor sin contaminarlo con el anterior.

Además, el mixólogo comenta que es muy fácil de preparar. “En el Perú todos tenemos alma de chef, nos gustar compartir sobre qué cocinar, recomendar un postrecito rico que probamos o preparar una bebida en casa. Este trago es una opción para hacer algo bien divertido sin complicarte tanto”, apunta el experto.

Los diversos platos de la carta de Fauna.

Actualmente, que el Perú continúa afianzando el prestigio internacional de su gastronomía, la coctelería también se abra paso. “Creo que estamos yendo de la mano con la gastronomía, acompañando propuestas divertidas, dando la talla también”, reflexiona Orellana que invita al público a animarse por alternativas diferentes en su próxima comida fuera de casa.

Además… Dónde comprar Las nuevas presentaciones de Beefeater ya están disponibles en supermercados como Tottus, Metro y Wong. En las sedes de la licorería El Pozito también se pueden encontrar las bebidas y los filtrantes 'refreshers'.