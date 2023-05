Veganería, carnes vegetales peruanas que no tienen octógonos.

El año pasado Ipsos Global Advisor realizó una encuesta en varios países del mundo, y les preguntó quienes estaban dispuestos a reducir su consumo de carne por temas medioambientales. Perú fue el país en donde más personas dijeron estar dispuestas a disminuir su consumo de carne por temas de ambientales. El 64% de las personas indicaron que dejarían de comer o reducir su consumo para reducir el cambio climático. Eso coincide con la tendencia de que cada vez hay más alternativas basada en plantas en el Perú. Una de ellas es la Veganería, una marca peruana que ofrece carnes vegetales con sabor y que no son altas en sodio.

Comer más plantas

Según el Boston Consulting Group (BCG), aumentar la cuota de mercado global de proteínas alternativas desde el actual 2% a un 8% para 2030, podría producir una reducción de emisiones equivalente a descarbonizar el 95% de la industria de la aviación. La producción de carne animal es una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación del agua y del aire.

Además, el consumo excesivo de carne animal se ha relacionado con enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer y las enfermedades cardíacas. Las carnes vegetales son más bajas en grasas saturadas y colesterol que la carne animal, lo que las hace una opción más saludable para aquellos que buscan reducir su consumo de carne. Estas opciones vegetales no solo son para vegetarianos o veganos, sino para todo aquel que desee generar un impacto positivo en el medio ambiente y su salud. Bajo esa línea, la Veganería ofrece carnes hechas a base de soya con distintos sabores, siendo una opción para todos aquellos que quieren hacer un cambio para ayudar al medio ambiente, a los animales y cuidar su salud.

Carnes plant based de la Veganería, que tienen 20g de proteína y vienen en cuatro sabores únicos, listas en 7 minutos.

La Veganería

La nutricionista Sylvia Rodriguez, especialista en alimentación basada en plantas, junto a sus socios Diego Bustamante y Miguel Dávila decidieron apostar por una proteína alternativa, a base de soya que tuviera sabores peruanos tales como pachamanca y anticucho, así como otras opciones nuevas para muchos paladares peruanos como curry y oriental.

La idea de la Veganería nace cuando Sylvia al tener muchos pacientes durante la pandemia no tenía mucho tiempo para cocinar y se dio cuenta que no había en el mercado un producto que brindará buena cantidad de proteína, que fuera rico pero no fuera alto en sodio.

“Tuve un viaje a Estados Unidos y vi que habían bastantes opciones de tofu con sabor. Aquí no había algo similar, sí hamburguesas, pero no carnes. Yo consumía demasiada carne de soja, pero no le daba un sabor tan rico, pues no tenía tiempo de marinar. Entonces comía de forma muy básica, y me junté con un amigo que es chef, y le comenté que necesitaba una opción con sabor increíble que esté congelado para solo calentarlo y ponerlo en el plato. Me ahorraría demasiado tiempo y me parece una muy buena opción si deseas tener una buena porción de proteína, lleves o no una dieta basada en plantas”, cuenta. Y así nació la idea, que meses después se volvió una realidad, tras varias pruebas de sabor y textura.

Sylvia Rodriguez fundadora de La Veganería, una alternativa sin carne con ingredientes reales y sostenibles.

Diego Bustamante, chef y socio, se encargó de los sabores, mientras que Sylvia Rodriguez de hacer que ninguna carne vegetal fuera alta en sodio o algún aditivo, así sería seguro para que sus pacientes con cualquier enfermedad puedan consumirlas sin problemas.

“Fuimos ajustando. Diego con el sabor, mientras que yo recomendaba qué cosas podríamos reducir, las grasas, el sodio, entre otros. Tenemos dos carnes con salsa de soya, pero no son altas en sodio como muchos podrían creer. Se logró tener un producto rico y sin sodio. Él es el experto en sabores que logró como bajarle, pero sin que se le vaya el sabor, entonces es así como comenzamos. Y ya, arrancamos totalmente en el 2023 después de bastantes pruebas, después de ponernos de acuerdo porque somos tres los socios de estas carnes de la Veganería”, complementa Sylvia.

Sabor anticucho de La Veganería.

Los sabores

La Veganería tiene cuatro sabores: oriental, curry, pachamanca y anticucho. Sabores muy distintos entre sí que hace que se sean muy versátiles a la hora de cocinar. Vienen todos en bolsas sellados al vacío en cajas de cartón, en donde encontrarán una lista de ingredientes con todos los insumos utilizados así como una tabla nutricional para saber la cantidad exacta de proteínas que tienen. Cada caja rinde para tres porciones y tienen entre 19 a 21 gramos de proteína por porción, es como si estuviera comiendo carne animal, pero sin las consecuencias que trae para el medio ambiente, los animales y la salud.

Además, están hechas entre cuatro y siete minutos. Puedes hacerlas a la sartén, a la olla, al honor, al air fryer o si no tienes nada de tiempo, al microondas durante tres o cuatro minutos dependiendo de la potencia del equipo. La nutricionista recomienda calentar estas carnes vegetales en una sartén y acompañarlas con tus carbohidratos favoritos, como papa, arroz o fideos, y con una ensalada fresca o cocida.

Sabor oriental de La Veganería.

Todos los ingredientes son 100% naturales y no contienen sabores artificiales, ni potenciadores de sabor, así que estarás comiendo algo natural y sano, y totalmente hecho a base de plantas. Además, la producción de las carnes vegetales, de la Veganería u otras, son más respetuosas con el medio ambiente y los animales, y puede ayudar a reducir los efectos negativos del consumo excesivo de carne animal en la salud y el medio ambiente. Anímate en probar nuevas opciones y sabores.

Al detalle:

Precio: 24 soles

Pedidos: @laveganeria.pe o WhatApp 9943 043 550