La Clínica Internacional fue reconocida como la institución de salud privada número uno en experiencia del cliente en el Perú, de acuerdo con el Ranking CXI Index Activa 2025, elaborado por Activa Research Perú en colaboración con el Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez (CES UAI, Chile).

El estudio, que analiza más de 20 sectores de servicios en el país, mide tres dimensiones clave de la experiencia del cliente: recomendación (NPS), satisfacción (CSAT) y comportamiento (SOW). A diferencia de otros rankings, el CXI Index se enfoca exclusivamente en la calidad del vínculo que las empresas construyen con sus usuarios, destacando atributos como la confianza, la empatía y la cercanía.

Con la opinión de más de 10 mil pacientes encuestados, el reconocimiento consolida el liderazgo de Clínica Internacional, una red con más de 60 años de trayectoria, que atiende cada año a más de un millón de personas bajo un modelo que combina excelencia médica, innovación tecnológica y calidez humana.

“Este premio nos emociona profundamente porque refleja el esfuerzo por brindar una atención empática y resolutiva, acompañada de una experiencia omnicanal que integra innovación y digitalización de procesos. Cada interacción cuenta y detrás de cada atención hay una historia, una familia, un motivo para seguir mejorando”, expresó Álvaro Tacchi, gerente general de Clínica Internacional.

Innovación que transforma vidas

Durante el 2024, la Clínica Internacional marcó un hito en la medicina peruana al introducir la cirugía robótica asistida con tecnología Da Vinci, con más de 260 procedimientos realizados a la fecha. Gracias a esta innovación, los pacientes han podido acceder a recuperaciones más rápidas y seguras, reafirmando que la tecnología puede estar verdaderamente al servicio de la vida.

En paralelo, la institución continúa su expansión con la nueva Torre Hospitalaria San Borja, que se convertirá en el centro hospitalario privado más grande y moderno del país.

Como parte de su transformación digital, en 2024 el 46% de las citas médicas fueron gestionadas a través de canales digitales. A través de su app y portal web, los pacientes pueden agendar citas, acceder a resultados de exámenes y realizar consultas, optimizando su tiempo y mejorando su experiencia. “La tecnología nos permite estar más cerca de nuestros pacientes. Nuestro compromiso es acompañarlos en su camino hacia el bienestar, escuchando, comprendiendo y cuidando cada detalle”, añadió Tacchi.

Un reconocimiento que reafirma un propósito

Este logro cobra aún más relevancia al considerar el entorno competitivo: el ranking compara a la Clínica Internacional con otras redes importantes del país, como San Pablo, Ricardo Palma, Javier Prado, Delgado, Sanna, San Gabriel y Jesús del Norte.

Además, refuerza un trabajo constante por atributos clave como el trato empático, la omnicanalidad, la resolutividad y la experiencia digital, pilares que han guiado sus proyectos estratégicos de experiencia al cliente.

En 2024, la Clínica también fue reconocida como la clínica preferida del país según la XXII Encuesta Anual de Ejecutivos de la Cámara de Comercio de Lima, y como la institución de salud más recordada y valorada según el estudio de marcas de Arellano Consultoría.

Sobre Clínica Internacional

Con más de seis décadas de experiencia, la Clínica Internacional es una de las redes de salud privada más importantes del Perú, con sedes en San Borja, San Isidro, Surco y Cercado de Lima. Su modelo de atención se basa en tres pilares: excelencia médica, innovación tecnológica y calidez humana, reafirmando el propósito que los inspira: Juntos cuidamos vidas.

