En el mundo del trading online, sobrevivir no es fácil. Plataformas van y vienen, las modas cambian, y lo que ayer era novedad, hoy ya está desactualizado. Por eso, cuando una marca como FP Markets celebra 20 años en el mercado, no se puede pasar por alto.
Este 2025, el bróker con sede en Australia festeja dos décadas acompañando a traders de todo el mundo. Pero más allá de la celebración, lo importante es preguntarse: ¿qué significa esto para ti, que estás operando (o pensando en comenzar)?
Una marca que ha sabido ganarse la confianza
Desde que arrancó en 2005, FP Markets ha construido su camino a paso firme. No se lanzó a prometer lo imposible ni a inflar resultados: simplemente se enfocó en hacer las cosas bien.
Hoy está regulado por entidades serias como ASIC (Australia), CySEC (Europa), FSCA (Sudáfrica), entre otras. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Que tu dinero está más seguro, y que operás en un entorno que cumple con estándares internacionales. Nada de experimentos raros.
Tecnología que no te deja colgado
Una de las cosas que más valora el trader moderno —y con razón— es la velocidad y estabilidad al momento de ejecutar operaciones. FP Markets invierte fuerte en eso.
Opera con servidores Equinix, que son de lo mejor que hay a nivel global, y eso se traduce en operaciones rápidas, sin retrasos y con menos slippage. Y además, te da libertad de elegir cómo operar: MT4, MT5, cTrader, TradingView, WebTrader o app móvil. Tú decides con qué plataforma te sientes más cómodo.
¿Y los costos? Competitivos de verdad
Aquí no hay letras pequeñas ni sorpresas. Puedes operar con spreads desde 0.0 pips, dependiendo del tipo de cuenta, y con comisiones bajas y claras. Para quienes hacen scalping o day trading, eso hace toda la diferencia.
Y si necesitas un empujón más: desde hace varios años FP Markets ha sido premiado como uno de los brókers con mejor relación calidad-precio a nivel global.
¿Nuevo en esto? Aquí sí te explican
FP Markets no te deja a la deriva. Su academia online está bien nutrida y pensada tanto para principiantes como para traders que ya tienen tiempo en el ruedo. Hay de todo: webinars, ebooks, análisis diario, guías prácticas, y más.
Y si algo no te cuadra, tienes soporte en español 24/7, así que no importa si operas de noche o un domingo temprano: siempre habrá alguien del otro lado que te ayude.
¿Qué trae FP Markets en 2025?
Este año, por su aniversario, tiraron la casa por la ventana:
- Más de 10,000 CFDs disponibles.
- Nuevas herramientas como Autochartist, trading social, VPS hosting y análisis en tiempo real.
- Integración con la Financial Commission, que te protege hasta con €20,000 si llegara a haber algún problema grave (esperemos que nunca).
Y para coronar el año, se llevaron premios como “Best Forex Provider”, “Best Trading Tools”, y “Most Transparent Broker”. Todos votados por traders, no por un jurado escondido en una oficina.
Entonces... ¿qué hay para ti?
Si estás en Perú y buscas un bróker serio, con años de experiencia, buena reputación y herramientas de primer nivel, este es un buen momento para mirar de cerca a FP Markets. No te están vendiendo humo, ni te prometen duplicar tu inversión en dos semanas.
Lo que sí ofrecen es una plataforma sólida, tecnología confiable, costos justos y una comunidad global que sigue creciendo.
En resumen
FP Markets llegó a los 20 con más fuerza que nunca. No solo porque resistieron los altibajos del mercado, sino porque supieron adaptarse, innovar y poner al trader en el centro de todo.
Así que si estabas buscando dar el siguiente paso, tal vez esta sea tu señal. Después de todo, cuando una marca lleva 20 años haciéndolo bien, algo debe estar haciendo mejor que el resto.