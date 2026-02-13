Hay ‘matches’ que nos dan MÁS y son para toda la vida: conoce el plan perfecto para San Valentín

Todos hemos sentido alguna vez esa magia que se crea al compartir con alguien más. Porque en el amor, así como en la vida, las mejores experiencias suceden cuando encontramos a esa compañía ideal que saca lo mejor de nosotros y nos hace sentir que todo es posible.

Pero las conexiones ideales no son exclusivas del amor. A veces, las mejores duplas están en las decisiones que tomamos día a día. Así como el ceviche frente a la playa o el cine con canchita, hay combinaciones que están destinadas a hacerlo todo mejor.

Full Claro - San Valentín Con Claro, la fibra que te da MÁS La fórmula es simple:



Claro en tu casa + Claro en tu celu



= Full Claro Y cuando eres Full Claro, tienes MÁS beneficios gratis y para toda la vida.

El ‘match’ perfecto existe y es Full Claro

Al igual que en una relación sólida donde la suma de las partes crea una conexión única, al ser Full Claro obtienes una nueva experiencia diseñada para disfrutar más.

Con Full Claro ganas más descuentos, más datos y entretenimiento ilimitado sin pagar más. No busques más a tu aliado ideal. Es el momento de dar el siguiente paso y disfrutar de todas las ventajas de estar verdaderamente conectado.

Para ser Full Claro solo necesitas un plan Hogar (desde S/65 al mes) y un plan Postpago Max (desde S/29.90). Y por el mes del amor, hay promo especial para que des el paso.

Recuerda que los servicios Claro Hogar se encuentran sujetos a cobertura y facilidades técnicas. Asimismo, nuestros planes Max y Claro Hogar se encuentran sujetos a evaluación crediticia. Ten en cuenta que el Descuento en el plan Max aplica desde el ciclo siguiente a activación de Internet fijo y no aplica a consumos adicionales. Conoce cobertura, restricciones, más sobre los planes y sobre cómo ser y disfrutar los beneficios de Full Claro llamando al 0800 00200 o ingresando a https://www.tiendaclaro.pe/full-claro

REPORTAJE PUBLICITARIO