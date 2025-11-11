Hace quince años, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) lanzó un programa pionero para visibilizar e impulsar a jóvenes emprendedores sociales que generaban cambios desde sus propias comunidades. Hoy, esa iniciativa se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de formación y reconocimiento de líderes en sostenibilidad e inclusión.

Con el apoyo de las Naciones Unidas, el programa ha identificado a más de 140 jóvenes cuyas iniciativas han beneficiado a más de un millón de personas. Más de la mitad de los participantes decidió emprender tras vivir de cerca una problemática en su entorno, y otro 30% luego de experiencias de voluntariado.

En su edición 2025, la convocatoria nacional reunió a decenas de postulantes. Tras un proceso de evaluación, se eligieron veinte finalistas y diez ganadores, los cuales recibirán soporte académico en liderazgo e innovación social, asesorías especializadas, mentoría, incubación y acceso a redes de contacto a nivel nacional e internacional.

JÓVENES QUE IMPULSAN UN CAMBIO REAL

Los ganadores reflejan la diversidad de causas y territorios del país. Desde Loreto, Aldair Macedo impulsa Kukama Compost, un proyecto de compostaje colaborativo con artesanos que fortalece la identidad cultural y promueve el cuidado ambiental. En la misma región, David Reátegui lidera Comedor RK, un espacio solidario que asegura la alimentación de poblaciones vulnerables.

La Amazonía se hace presente con Erick Rivas y AVAIPE en San Martín, un proyecto dedicado a la conservación del bosque mediante educación ambiental y rescate cultural. Desde Tacna, Gian Carlo Gonzalo promueve Más que un Gol, que fomenta la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte.

En Cusco, Jeff Sánchez con AMA ofrece formación integral para mujeres en liderazgo y participación comunitaria, mientras Pierina Bellota lidera el Santuario de La Verónica, un proyecto de conservación ecológica en el Valle Sagrado.

Desde Lima, Melanie Torres desarrolla Proyéctate, plataforma digital que conecta a jóvenes para co-crear soluciones alineadas con los ODS, y Sthefany Illamat encabeza Hablemos sin Tabúes, un proyecto de educación sexual integral con herramientas digitales. En el Callao, Sebastián Caballa impulsa Ropi, un robot social que brinda apoyo emocional a niños hospitalizados. Finalmente, Valeria Mancini promueve Koshi Bakebo, con actividades educativas, deportivas y de desarrollo personal para jóvenes en zonas rurales.

UNA RED GLOBAL DE IMPACTO

Este año, la ceremonia también incluyó un especial reconocimiento a la segunda generación de Laureate Social Impact Champions, un programa de Laureate Education que conecta a líderes sociales de México y Perú, previamente galardonados en iniciativas como Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, Premio UVM o Premio UNITEC, para impulsar cambios estructurales y sostenibles.

Los nueve Champions reconocidos fueron:

César Cardona – Optyhealth

– César Rafael García – Fundación AVU

– Cristian Vélez – Centro de Rescate Amazónico (CREA)

– Fabián Chira – Inclulab

– Noelia Majerhua – Ciencia en tu Comunidad

– Mario Nájera – Lab Social MX

– Paola Garro – Green in Butts (anteriormente EcoFilter )

– (anteriormente ) Patsy Ordóñez – FUNACC

– Uriel Morales – Recilab UR

IMPACTO SOSTENIBLE

Desde su creación, Protagonistas del Cambio UPC por los ODS ha respaldado proyectos en educación, salud, medioambiente e inclusión social. Con un enfoque descentralizador e inclusivo, el 63% de los ganadores provienen de provincias, demostrando que la innovación social también surge en comunidades alejadas de las grandes ciudades.

La edición 2025 suma nuevos nombres a una red de jóvenes líderes que continúa creciendo, con la convicción de que la empatía y la acción concreta generan transformaciones reales. Conoce más sobre Protagonistas del Cambio UPC por los ODS y las iniciativas juveniles que están generando impacto en el Perú en este enlace .