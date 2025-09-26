El nuevo ciclo académico suele traer la misma pregunta entre estudiantes: ¿qué laptops son las mejores para estudiar? Hoy un estudiante necesita una máquina que pueda abrir sin problemas decenas de pestañas de navegador, aguantar videollamadas en buena calidad, soportar programas pesados y, al mismo tiempo, resistir traslados diarios en mochila. La buena noticia es que existen multitud de opciones en el mercado, muchos pensados para el mundo profesional que encajan muy bien en la rutina académica.

HP ProBook 450 G10

Empezamos con la serie ProBook de HP. Este modelo de 15,6 pulgadas recurre a un procesador Intel Core i5-1335U, junto con 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB para batallar prácticamente con cualquier programa, por pesado que sea. Con un diseño bastante compacto para sus dimensiones, el panel Full HD cuenta con tratamiento antirreflejo para mejorar la visibilidad de la pantalla en exteriores. Otro punto a favor es hereda características de seguridad y durabilidad del entorno corporativo. Ver notebook HP

Lenovo ThinkPad T14s Gen 5

La gama ThinkPad de Lenovo ha sido, durante años, garante de fiabilidad en entornos corporativos. El modelo T14s de quinta generación incorpora procesadores Intel Core Ultra y configuraciones de hasta 32 GB de RAM, por lo que está preparado para ejecutar multitud de programas al mismo tiempo. De hecho, puede ejecutar software de análisis, edición de vídeo ligera o compilación de código sin que la máquina se quede corta.

En cuanto a su diseño, el teclado de los ThinkPad sigue siendo uno de sus mayores atractivos: cómodo, preciso y diseñado para escribir durante horas. Su chasis, ligero y resistente, facilita el transporte diario sin sacrificar solidez. Disponible en tiendas locales de Perú o plataformas como Ricoh.

Dell Latitude 3440

La Latitude 3440 se sitúa en un punto intermedio entre rendimiento y portabilidad. Incorpora un procesador Intel Core i5-1335U, 8 GB de RAM y un SSD NVMe de 512 GB. Aunque la memoria puede quedarse corta en configuraciones de fábrica, el equipo admite ampliaciones, lo que alarga su vida útil sin necesidad de sustituirlo en el corto plazo.

Su pantalla de 14 pulgadas favorece la movilidad diaria, con un peso de poco más de un kilo y medio que facilita su transporte entre clases, biblioteca y casa. La autonomía, de hasta 9 horas según especificaciones del fabricante, está pensada para aguantar toda una jornada sin depender siempre del cargador. Disponible también en Ricoh y otros distribuidores nacionales.

Dell Latitude 3550

En la misma línea empresarial, el Latitude 3550 ofrece un nivel superior de rendimiento. El procesador Intel Core i7-1355U, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, proporciona la velocidad y estabilidad suficiente para trabajar con varias aplicaciones exigentes a la vez.

El panel de 15,6 pulgadas aporta más espacio para organizar ventanas, revisar documentos y manejar datos de manera simultánea. Además, al tratarse de un equipo de la gama Latitude, incorpora herramientas de seguridad y soporte orientadas a un uso intensivo.

Lenovo ThinkPad T14 (11ª generación)

Aunque corresponde a una generación anterior, el ThinkPad T14 con procesador Intel Core i5-1145G7 sigue siendo un modelo muy competente en muchos sentidos. También es una de las opciones más económica en tiendas como Ricoh, por lo que puede ser una buena opción para presupuestos ajustados. Con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, mantiene un rendimiento estable en tareas cotidianas y profesionales. Su pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD y recubrimiento antirreflejo ayuda a trabajar en entornos con distintas condiciones de luz. El diseño robusto y el teclado característico de la serie garantizan una experiencia duradera, mientras que la batería de 50 Wh ofrece autonomía suficiente para cubrir un día completo de clases sin mayores problemas.

HP ProBook 440 G10

En el caso del ProBook 440 G10, la apuesta es por un formato más compacto de 14 pulgadas con procesador Intel Core i7-1355U y nada menos que 16 GB de RAM. Sobre el papel, el rendimiento debería ser más que suficiente para trabajar con archivos de gran tamaño y alternar entre diferentes programas, algo cada vez más frecuente en el entorno académico.

Por lo demás, incorpora una batería de 51 Wh que le permite obtener hasta 14 horas de autonomía en reproducción de vídeo. Su tamaño compacto, a partir de 1,38 kilogramos, se adapta bien a los desplazamientos diarios y mantiene los niveles de protección y firmeza propios de esta familia de portátiles. De nuevo, disponible en Ricoh y distribuidores autorizados.

Lenovo ThinkPad P16 Gen 2

La gama ThinkPad siempre ha estado asociada a la fiabilidad, pero la serie P lleva ese concepto a un nivel más alto al tratarse de estaciones de trabajo portátiles. El modelo P16 Gen 2, con pantalla de 16 pulgadas y procesador Intel Core i7-13700HX, está preparado para escenarios mucho más exigentes que los habituales en la vida académica. Sus 32 GB de memoria DDR5 y la pantalla WUXGA IPS hacen posible mover con soltura programas de ingeniería, edición avanzada o modelado en 3D, sin sacrificar la portabilidad que da un chasis relativamente delgado para la potencia que encierra.