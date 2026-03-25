Resumen

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Merite es una empresa formal registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), lo que permite a los usuarios tener mayor tranquilidad al momento de solicitar un préstamo por internet. (Foto: Merite)
Merite es una empresa formal registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), lo que permite a los usuarios tener mayor tranquilidad al momento de solicitar un préstamo por internet. (Foto: Merite)
Por Content LAB

En un escenario donde cada vez más peruanos recurren a soluciones digitales para resolver gastos imprevistos, los préstamos online se han convertido en una alternativa práctica y rápida. Sin embargo, la creciente oferta también hace necesario verificar que las empresas operen dentro de la formalidad. En ese contexto, Merite se posiciona como una opción confiable para acceder a financiamiento personal de manera simple y segura.