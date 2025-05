La responsabilidad social empresarial y las buenas prácticas se han convertido en un tema de creciente interés, especialmente en el contexto actual, donde las empresas buscan formar relaciones comerciales sólidas y mejorar su percepción pública. En el caso de Perú, el estudio “Responsabilidad Social Corporativa en Latinoamérica”, realizado por Sherlock Communications, revela que el 82% de los peruanos afirma que preferiría acceder a productos de empresas socialmente responsables, lo que demuestra ser un factor clave para el éxito de las empresas, sobre todo en sectores como la minería, que a menudo enfrentan desafíos relacionados con la percepción de su impacto ambiental y social.

En este contexto, Southern Perú Copper Corporation ha dado un paso trascendental al obtener dos de las certificaciones más exigentes de la industria minera: The Copper Mark y The Molybdenum Mark. Ambas distinciones acreditan que sus operaciones, ubicadas en Toquepala, Cuajone e Ilo, cumplen con los más altos estándares internacionales en materia ambiental, social y de derechos humanos. También son un testimonio del compromiso de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento se otorga tras evaluaciones exhaustivas de las prácticas de las empresas y solo un grupo acotado de compañías mineras la posee. La empresa fue evaluada bajo 33 rigurosos criterios, que abarcan desde derechos laborales y gobernanza hasta impactos ambientales y desarrollo comunitario. Gracias a ello, Southern Perú se suma a un grupo selecto de empresas que lideran la minería responsable a nivel global.

Reconocimiento con impacto

Estas certificaciones, impulsadas por la International Copper Association (ICA), no solo refuerzan la imagen de la empresa, sino que también contribuyen a mejorar la reputación del cobre peruano en el mercado internacional, especialmente teniendo en cuenta que es la única compañía en Perú que exporta cobre refinado de grado A (pureza de 99.99%).

Contar con certificaciones como The Copper Mark y The Molybdenum Mark también representa beneficios concretos para la sociedad. Para los ciudadanos, significa la garantía de que la minería se realiza de forma responsable, con mayores estándares de transparencia, respeto por los derechos humanos y cuidado del medio ambiente. A nivel laboral, promueve condiciones más justas y seguras para los trabajadores, al mismo tiempo que impulsa la economía local mediante la generación de empleo y la atracción de inversiones.

Compromiso ambiental y social

El enfoque sostenible de la compañía se traduce en acciones concretas. Un ejemplo destacado en materia ambiental es la recuperación de los Humedales de Ite, en Tacna, un área que pasó de ser depósito de relaves a convertirse en el humedal costero más grande del país. Hoy alberga más de 150 especies y es un atractivo ecoturístico.

Otro proyecto emblemático es la represa de Cularjahuira, en Candarave, Tacna, cofinanciada junto al Estado, que ha permitido mejorar el riego de 500 hectáreas de cultivo y ampliar la frontera agrícola en 280 hectáreas más, gracias a un aumento de 2.55 millones de metros cúbicos en la disponibilidad hídrica.

En adición, Southern Perú se ubica en el Top 5 entre las empresas con mayores adjudicaciones y ejecuciones de Obras por Impuestos, según datos de ProInversión a marzo de 2025. Las inversiones de la compañía bajo esta modalidad ascienden a S/ 1,205 millones y constituyen una señal clara de su compromiso con el desarrollo de las regiones donde tiene operaciones y proyectos: Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Tacna.

Minería que suma valor

La obtención de The Copper Mark y The Molybdenum Mark demuestra que Southern Perú no solo extrae minerales, sino que agrega valor a través de una minería ética, transparente y con impacto positivo en las comunidades. Con vigencia hasta agosto de 2027, estas certificaciones marcan un nuevo estándar para la industria nacional.

