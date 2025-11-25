Korea Food for the Hungry International – KFHI PERÚ, en cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA, ha logrado un avance significativo en la sensibilización sobre la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y en la mejora al acceso a servicios de atención para las víctimas a través del proyecto denominado “Prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y mejora de la accesibilidad a las organizaciones de respuesta en el distrito de Ate, Perú”.

Iniciado en marzo de 2023 y próximo a culminar en diciembre de 2025, el proyecto ha centrado en fortalecer las instituciones públicas responsables de la prevención y atención de casos de violencia. Entre las instituciones participantes destacan los Centros de Emergencia Mujer y Familia de Vitarte, Santa Clara y Huaycán, así como las Comisarías de la Policía Nacional del Perú ubicadas en Vitarte, Salamanca, Santa Clara y Huaycán, en el marco de los convenios suscritos con el Programa Nacional– Warmi Ñan (MIMP) y el Ministerio del Interior – (MININTER).

Estas instituciones ofrecen servicios de prevención, atención, intervención, protección y derivación oportuna a personas en situación de violencia o riesgo de ser víctimas. En ese contexto, el proyecto ha realizado donaciones de mobiliarios y materiales logísticos, además de remodelación y mantenimiento de los espacios, que incluyen espacios de atención y salas de espera para niños, niñas y víctimas de violencia.

Asimismo, se implementó un programa de capacitación dirigido a profesionales de atención y a efectivos policiales, orientado a fortalecer sus competencias en la prevención y atención de casos de violencia hacia las usuarias, así como en el manejo del estrés y la promoción del bienestar socioemocional del personal de dichas instituciones.

Paralelamente, líderes y lideresas comunitarias del distrito de Ate participaron en capacitaciones orientadas a fortalecer su rol como agentes activos en la prevención de la VCM e IGF.

Con el propósito de ampliar el alcance de las acciones de sensibilización en el distrito, y en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ate, se obtuvo la autorización para la instalación de paneles electrónicos y banners en puntos estratégicos de alta afluencia. Estas acciones permitieron informar a la comunidad sobre los servicios de atención disponibles y difundir la presencia del proyecto en el distrito de Ate.

El proyecto también reconoce la importancia de la educación en la prevención de la violencia. Docentes de más de 45 escuelas del distrito participaron en los “Cursos de Actualización en Prevención de la Violencia de Género desde la Escuela”, impartidos por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A través de estas capacitaciones se fortalecieron las capacidades de las y los docentes de nivel primaria y secundaria, quienes adquirieron herramientas pedagógicas para fomentar en las aulas una cultura de respeto, igualdad de género y prevención de la violencia.

Gracias a estas acciones, alrededor de 9,000 estudiantes vienen recibiendo formación en igualdad de género. Asimismo, se han entregado kits educativos y material titulado “Desde el cole: Aprendiendo sin violencia”, contribuyendo así a la construcción de entornos escolares más seguros, promoviendo la toma de conciencia sobre la violencia y la igualdad entre hombres y mujeres desde una edad temprana.

Estos mismos estudiantes también participaron en los concursos de dibujo “Obras por la Igualdad”, donde, a través de carteles y representaciones de superhéroes y superheroínas, expresaron la importancia de prevenir y actuar frente a la violencia.

Actualmente, más de 80 docentes participan en el “Curso de Actualización en Formación de Líderes para la Igualdad de Género en las Escuelas”, con el objetivo de consolidar los aprendizajes adquiridos en los cursos previos y generar réplicas formativas dirigidas a nuevos docentes, generando así un efecto multiplicador que garantice la continuidad y sostenibilidad del proyecto.

En conclusión, el contexto social que vivimos nos impulsa a mantenernos cerca de quienes más lo necesitan, convencidos de que cada esfuerzo cuenta en la construcción de un país más justo y solidario. Con esa motivación, KFHI PERÚ renueva su compromiso con un mensaje esperanzador:

“Tu vida, tu derecho.”