Durante los últimos años, la generación del conocimiento y su protección se han convertido en factores clave para el desarrollo productivo. En ese escenario, las universidades cumplen un rol estratégico dentro del ecosistema de innovación del país. La investigación aplicada y la propiedad intelectual no solo fortalecen la competitividad institucional, sino que también permiten transformar ideas en soluciones con impacto real en la sociedad y la industria.

Bajo ese contexto, la Universidad Privada del Norte (UPN) se posiciona como la número uno en patentes otorgadas en el Perú durante seis años consecutivos (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025), según el ranking nacional elaborado por Indecopi.

Liderazgo sostenido en patentamiento

El posicionamiento alcanzado responde a la capacidad de la universidad para generar solicitudes tanto de modelos de utilidad como de patentes de invención, así como a una planificación estructurada de todo el proceso de patentamiento. Este enfoque permite asegurar desarrollos innovadores técnicamente sólidos y alineados con los estándares y requisitos de patentabilidad.

“Este resultado es el reflejo de una cultura institucional orientada a la innovación, donde investigadores, docentes y estudiantes trabajan de manera articulada para transformar conocimiento en soluciones concretas para la sociedad y la industria”, destacó Christian Mesía, director de Investigación, Innovación y Sostenibilidad de la UPN.

La permanencia en el primer lugar del ranking también evidencia una estrategia sostenida en investigación aplicada y una gestión estructurada del conocimiento, orientada a convertir desarrollos académicos en activos protegidos con potencial de aplicación real.

Reconocimiento a la gestión en propiedad intelectual

A este posicionamiento se suma un nuevo hito: la UPN es la única universidad del país que ha sido distinguida durante tres años consecutivos (2021, 2022 y 2023) con el Premio al Mejor Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) del Año.

Este galardón respalda la calidad y eficiencia de sus servicios en materia de propiedad intelectual, fortaleciendo el ecosistema de innovación universitaria y promoviendo la protección del conocimiento generado en la institución.

Los resultados obtenidos en los últimos seis años reflejan una apuesta institucional por fortalecer la investigación y la gestión de la propiedad intelectual como parte del aporte universitario al desarrollo productivo del país.

