La Universidad Privada del Norte (UPN) inició la construcción de su nuevo Campus Lima Sur, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Isaias Samanez es designado como nuevo viceministro de Minas

De acuerdo con la institución, este proyecto representa una inversión estratégica orientada a ampliar el acceso a educación superior de calidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Los más beneficiados serán los vecinos de Lima Sur. Con este nuevo campus de la UPN, nuestros jóvenes no tendrán que trasladarse a otros distritos y podrán acceder a una educación de calidad aquí, en San Juan de Miraflores. Felicito al rector y a todo el equipo que ha hecho posible que este proyecto se haga realidad”, indicó Delia Castro, alcaldesa de San Juan de Miraflores, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra.

La infraestructura del nuevo campus incorporará tecnología de última generación, amplios espacios de aprendizaje y laboratorios especializados que permitirán a los estudiantes formarse en entornos que replican condiciones reales de trabajo desde los primeros ciclos.

En su primera etapa, la sede incluirá aulas multimedia, laboratorios de cómputo, mecatrónica y electrónica, hospital y consultorios simulados, talleres especializados, biblioteca, cafetería, salas de estudio, zonas de coworking y servicios orientados al bienestar y acompañamiento integral del estudiante. En una segunda etapa, se incorporarán laboratorios de alta complejidad, automatización y redes, así como talleres de habilidades, terapia física, cocina y un aula de litigación.

PUEDES VER: Sunat subastará la marca Cinestar Multicines en el primer remate del año en Lima

“La construcción del Campus Lima Sur no solo marca nuestro séptimo campus en Lima, sino el inicio de nuevas oportunidades y nuevas historias de vida para miles de estudiantes y sus familias. Transformar vidas a través de una educación de calidad, asequible y pertinente es una necesidad real y urgente, especialmente en zonas con alto potencial como Lima Sur”, señaló, el CEO de Laureate Perú, Álvaro Ramos, durante el evento.

Por su parte, Martín Santana, rector de la Universidad Privada del Norte, resaltó el impacto académico y social que tendrá la nueva sede en la zona sur de la capital.

“Con este campus iniciaremos ofreciendo 23 carreras profesionales y nos proyectamos a recibir a más de 21 mil estudiantes al 2032, en un entorno diseñado bajo principios de sostenibilidad e inclusión, que acompaña la formación práctica desde el inicio y fortalece nuestro compromiso con la empleabilidad y el impacto social en Lima Sur”, afirmó.