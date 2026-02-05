El anuncio se dio tras la publicación de la Resolución Suprema N°007-2026-EM publicado en el diario El Peruano. Foto: GEC.
El anuncio se dio tras la publicación de la Resolución Suprema N°007-2026-EM publicado en el diario El Peruano. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

El Ejecutivo designó hoy a Juan Isaias Samanez Bilbao como nuevo viceministro de Minas del .

El anuncio se dio tras la publicación de la Resolución Suprema N°007-2026-EM publicado en el diario El Peruano. Bilbao reemplazara en el cargo a Carlos Wilson Talavera Flores.

Maro Villalobos

Se resuelve designar a Juan Isaias Samanez Bilbao en el puesto de Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de confianza“, se lee en la resolución.

Asimismo, vía Resolución Suprema N°007-2026-EM, se dio por finalizada la designación de Talavera Flores, quien estuvo en el cargo desde noviembre de 2025, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Jerí, y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

