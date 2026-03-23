En el marco de las elecciones generales del 2026, la incertidumbre política comienza a posicionarse como un factor clave en la toma de decisiones del sector privado. Frente a esta realidad, la Universidad Privada del Norte (UPN), en conjunto con LLYC, organizó el desayuno electoral “Elecciones 2026: escenarios políticos y decisiones empresariales en un país en tensión”, enfocado en analizar los posibles escenarios y sus implicancias para la estrategia empresarial.

El encuentro reunió a líderes empresariales, analistas y representantes del ámbito académico, quienes coincidieron en que, si bien la economía peruana mantiene indicadores de estabilidad, persisten limitaciones estructurales que afectan su desempeño de largo plazo.

Uno de los principales puntos abordados fue la desconexión entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento potencial. Según se expuso durante la sesión, aunque el país muestra señales de recuperación en el empleo formal, estos avances aún no se traducen en una expansión sostenida de la clase media ni en una mejora significativa de la productividad.

En esa línea, el economista y director del Banco Central de Reserva del Perú, Diego Macera, señaló que el empleo formal privado registró un crecimiento interanual de 6,4 % entre enero y octubre, impulsado en gran medida por el sector agroexportador, que incorporó cerca de 100 mil nuevos trabajadores formales. Asimismo, destacó que la inflación anual se ha mantenido en torno al 1,5 %, reflejando un entorno de estabilidad de precios.

Por su parte, Daniel Titinger, director general de LLYC Perú, indicó que, en contextos de alta incertidumbre política, el acceso a información rigurosa y análisis prospectivo se convierte en una ventaja competitiva para las organizaciones. En tanto, el empresario Carlos Neuhaus enfatizó la necesidad de que el sector privado asuma un rol más activo en la generación de confianza y en el debate público.

Desde la academia, Augusto Cáceres Rosell, decano de la Facultad de Negocios de la UPN, subrayó que el análisis económico resulta clave para anticipar escenarios y fortalecer la toma de decisiones empresariales en entornos de volatilidad.

El espacio permitió discutir, además, los retos de gobernabilidad de cara al proceso electoral y su impacto en la agenda empresarial, así como la importancia de incorporar variables políticas en la planificación estratégica en un año de alta sensibilidad pública.

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