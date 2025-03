Tras el gran estreno de ‘El valor de la verdad’ este 9 de marzo a través de Panamericana Televisión, miles de televidentes estuvieron atentos a las fuertes declaraciones de la primera invitada, Pamela López, quien reveló que sufrió agresiones, infidelidades por parte de Christian Cueva e incluso un tema muy delicado, como el aborto que se realizó en 2014. Sin embargo, Beto Ortiz, conductor del espacio, indicó que para las siguientes semanas se esperan también invitados muy polémicos del ámbito político y deportivo, lo que promete captar nuevamente la atención de los seguidores. Ante ello, un nuevo programa llamado ‘La noche habla’ está por estrenarse y asegura que dará mucho de qué hablar. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO SE ESTRENA ‘LA NOCHE HABLA’?

Luego del regreso de ‘El valor de la verdad’ este domingo 9 de marzo y la participación de Pamela López en el temible sillón rojo, Panamericana Televisión anunció que a partir de este lunes 10 de marzo a las 11 de la noche se estrena un nuevo programa ‘La noche habla’. Este nuevo formato estará conducido por Laura Spoya, el influencer Ricardo La Torre, más conocido como Ric La Torre y al parecer la otra integrante sería Tilsa Lozano.

Durante la emisión de este programa tocarán temas referidos a ‘El valor de la verdad’ y tendrán como primera invitada a Pamela López, quien regresa para contar todos los pormenores y responder las otras preguntas que no salieron en el programa concurso, donde se llevó 20 mil soles como premio. “Estaré en vivo en el programa ‘La noche habla’ para contarles un poco más de todos los detalles que se vio y no se vio en el programa ‘El valor de la verdad’”, indicó la todavía esposa de Christian Cueva.

¿CÓMO SE EXPRESABA CHRISTIAN CUEVA DE JEFFERSON FARFÁN, SEGÚN PAMELA LÓPEZ?

En una de las preguntas que Beto Ortiz le formuló a Pamela López, mencionó que Christian Cueva le reveló haber tenido relaciones sexuales con Melissa Klug, basándose en las conversaciones que encontró en Instagram. Además, contó que Cueva era muy cercano a las hijas de la chalaca, por lo que, entre los chats hallados, le pedían que confirmara si sería la pareja de promoción de una de ellas. Incluso, la influencer indicó que Jefferson Farfán también se lo había pedido, según lo que el futbolista le contó a ella.

pamela lópez revela en 'el valor de la verdad' que christian cueva tuvo comentarios DESPECTIVOS contra jefferson farfán

Sin embargo, eso no es todo, ya que López contó que en ciertas ocasiones que el popular ‘Aladino’ tenía palabras muy fuertes contra su excompañero de la selección peruana, tildándolo como “negro agrandado”. De hecho, dijo que nunca fueron amigos ambos, dejando entrever que prevalecía la envidia por la relación que habrían mantenido ‘Cuevita’ con la ‘Blanca de Chucuito’. “(Cierto que le decía negro agrandado?) Sí, tenía comentarios despectivos. Yo creo que era más que todo por lucha de egos por parte de Christian. En ese momento yo no lo entendía, yo creo que ahora sí tendría sentido porque tantos comentarios de ese tipo. Yo me imagino (Por Melissa Klug)”, sostuvo la empresaria.

¿QUÉ RAZONES TUVO CHRISTIAN CUEVA PARA PEDIRLE A PAMELA LÓPEZ QUE ABORTARA?

En la pregunta 7 de ‘El valor de la verdad’, Pamela López reveló con tristeza que Christian Cueva le insinuó abortar en dos ocasiones. La primera vez, en 2014, ella accedió, ya que, según la emprendedora, la familia del futbolista nunca la aceptó debido a que era mayor que él y tenía una hija de otro compromiso, además de que pensaban que podría truncar su carrera en el fútbol profesional. Pero lo más sorprendente fue cuando contó que un familiar del popular ‘Aladino’ le realizó el aborto.

“A él lo contratan en España, en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él y porque yo ya tenía una hija y porque anteriormente yo tenía un ex que era futbolista, entre otras cosas, no lo sé. (Su familia) decían que yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo (en el fútbol). Era algo que yo también sentí, que podía truncarlo y que él tenía derecho a crecer profesionalmente y que quizás en ese momento no era el momento de traer un hijo al mundo. De hecho, un familiar de él me hizo el aborto”, dijo entre lagrimas.