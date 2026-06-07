Resumen

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Atención: Corte de agua en Lima programado para el lunes 8 de junio, conoce las zonas afectadas y la duración | Foto: Pixabay/ Sedapal
Atención: Corte de agua en Lima programado para el lunes 8 de junio, conoce las zonas afectadas y la duración | Foto: Pixabay/ Sedapal
Por Redacción EC

El reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este lunes 8 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para distintos distritos limeños.

La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:

Corte de agua en Lima el lunes 8 de junio

Puente Piedra (Lunes 8 de Junio, 12 m - 8 p. m.)

  • APV. San Agustín
  • Asoc. Propietarios de Vivienda Los Ángeles de Puente Piedra
  • Asoc. Propietarios del Programa de Vivienda Las Dalias I y II etapa
  • Asoc. Propietarios Fundo Lechucero
  • Asoc. Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa
  • Asoc. Viv. San Juan Vilca
  • Asoc. Viv. del Programa Resid. Los Claveles de Puente Piedra
  • Asoc. Viv. La Floresta
  • Asoc. Viv. La Florida del Norte
  • Asoc. Viv. Los Embajadores
  • Asoc. Viv. Paraíso del Norte
  • Asoc. Propietarios del Programa de Viv. Resid. Villa Margarita III etapa
  • Asoc. Las Retamas
  • P.I. Asoc. Propietarios Los Claveles
  • P.V. Virgen de Chapi
  • Urb. Las Fresas.
  • A. H. San Pedro de Choque
  • APV. del Norte Señor de los Milagros
  • Asoc. Casa Huerta El Remanso
  • Asoc. Prop. Señor de la Soledad
  • Asoc. Prop. Viv. Los Rosales del Norte de Puente Piedra
  • Asoc. Prop. El Naranjito
  • Asoc. Viv. Agrup. Señor de la Soledad
  • Asoc. Viv. Los Naranjos
  • Asoc. Viv. Café Perú
  • Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV etapa
  • Asoc. Viv. El Bosque
  • Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud
  • Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica
  • Urb. Las Vegas

Ate (Lunes 8 de Junio, 7 a. m. - 7 p. m.)

  • Urb. Virgen del Carmen (Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.)
  • A. H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa
  • Cuadrante:
  • A. H. Los Libertadores, A. H. Ex Trabajadores Textil Vitarte
  • A. H. Cerro Candela
  • A. H. Los Conquistadores
  • A. H. Vencedores Cementario Vitarte
  • Coop. Marañón

San Juan de Lurigancho (Lunes 8 de Junio 8 a. m. - 11:55 p. m.)

  • Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa
  • Agru. 27 Marzo II etapa Ampliac. Villa Solidaridad
  • Agru. 27 de Marzo III etapa
  • Ampl. Asoc. Viv. Paraíso de Santa María
  • Agru. Estrella de Santa María
  • Asoc. La Praderas de Santa María
  • Agru. Los Portales de Santa María
  • Agru. Nueva Alianza de Santa María
  • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
  • Agru. Las Vegas de Santa María
  • Agru. El Ayllu de Santa Rosa
  • AF Santa Rosa
  • A. H. 1.º de Agosto
  • A. H. 1.º de Agosto Ampliación
  • Agru. Nuevo Milenio
  • A. H. Prolong. Santa María Parcela II Sector Ampliación
  • A. H. La Gruta
  • Agru. 28 de Febrero
  • A. H. Villa 2 de Enero
  • Agru. 4 de Agosto
  • A. H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II
  • A. H. Señor de Los Milagros Sector Combate de Angamos
  • Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz
  • A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector Cerrito Feliz
  • A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio
  • A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
  • Agrup. Los Leones
  • A. H. La Liberación
  • Asoc. La Fragata Sector 6
  • Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
  • Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba
  • Agru. Alejandro Toledo
  • Agru. Unidos al Desarrollo
  • A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
  • A. H. Mariscal Cáceres Sector VII 1ra etapa
  • Ampliación Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II
  • A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
  • A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
  • Asoc. Monte de Sion
  • PI Nva. Alianza
  • A. H. Túpac Amaru II
  • Agru. San Valentín
  • Agru. Daniel A. Carrión
  • A. H. Andrés A. Cáceres
  • A. H. Santa Rosa de Lima
  • A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
  • Agru. Julio C. Tello
  • Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
  • A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.
  • Agru. Fam. Virgen del Carmen
  • Agru. Andrés A. Cáceres Ampliación
  • Agru. Las Lomas de 27 de Marzo
  • A. H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3
  • A. H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros
  • Agru. Corazón de Jesús
  • Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera.
  • A. H. Nueva Esperanza
  • A. H. Cangallo
  • A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles
  • A. H. Unión y Prog. Sector Laura Bozzo
  • A. H. Cangallo Ampl. 2
  • A. H. Unión y Prog. Sect 4 de Febrero
  • A. H. Unión y Prog. Sect 14 de Febrero
  • Asoc. Mano de Dios
  • Asoc. Los Huertos de Canto Grande
  • Asoc. Mira del Éxito
  • AF Cerrito Rico
  • Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
  • A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
  • Agrup. Las Terrazas II
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nueva Jerusalén
  • Asoc. Virgen del Carmen
  • Agru. Reincorporación Nva. Jerusalén
  • Agru. Incorporados a Nva. Jerusalén II
  • Agru. Raíces de Jicamarca
  • Agru. 24 de Enero
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
  • Agru. Las Viñas
  • A. H. Nuevo Santa Cruz
  • Agru. Nueva Imagen
  • A. H. Pueblos Unidos sector Señor de Muruhuay
  • Agru. Nueva Juventud
  • AF Cristo de Pachacamilla
  • A. H. Siglo XXI.
  • A. H. Saúl Cantoral Huamaní

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