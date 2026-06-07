Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este lunes 8 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para distintos distritos limeños.
La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:
Corte de agua en Lima el lunes 8 de junio
Puente Piedra (Lunes 8 de Junio, 12 m - 8 p. m.)
- APV. San Agustín
- Asoc. Propietarios de Vivienda Los Ángeles de Puente Piedra
- Asoc. Propietarios del Programa de Vivienda Las Dalias I y II etapa
- Asoc. Propietarios Fundo Lechucero
- Asoc. Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa
- Asoc. Viv. San Juan Vilca
- Asoc. Viv. del Programa Resid. Los Claveles de Puente Piedra
- Asoc. Viv. La Floresta
- Asoc. Viv. La Florida del Norte
- Asoc. Viv. Los Embajadores
- Asoc. Viv. Paraíso del Norte
- Asoc. Propietarios del Programa de Viv. Resid. Villa Margarita III etapa
- Asoc. Las Retamas
- P.I. Asoc. Propietarios Los Claveles
- P.V. Virgen de Chapi
- Urb. Las Fresas.
- A. H. San Pedro de Choque
- APV. del Norte Señor de los Milagros
- Asoc. Casa Huerta El Remanso
- Asoc. Prop. Señor de la Soledad
- Asoc. Prop. Viv. Los Rosales del Norte de Puente Piedra
- Asoc. Prop. El Naranjito
- Asoc. Viv. Agrup. Señor de la Soledad
- Asoc. Viv. Los Naranjos
- Asoc. Viv. Café Perú
- Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV etapa
- Asoc. Viv. El Bosque
- Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud
- Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica
- Urb. Las Vegas
Ate (Lunes 8 de Junio, 7 a. m. - 7 p. m.)
- Urb. Virgen del Carmen (Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.)
- A. H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa
- Cuadrante:
- A. H. Los Libertadores, A. H. Ex Trabajadores Textil Vitarte
- A. H. Cerro Candela
- A. H. Los Conquistadores
- A. H. Vencedores Cementario Vitarte
- Coop. Marañón
San Juan de Lurigancho (Lunes 8 de Junio 8 a. m. - 11:55 p. m.)
- Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa
- Agru. 27 Marzo II etapa Ampliac. Villa Solidaridad
- Agru. 27 de Marzo III etapa
- Ampl. Asoc. Viv. Paraíso de Santa María
- Agru. Estrella de Santa María
- Asoc. La Praderas de Santa María
- Agru. Los Portales de Santa María
- Agru. Nueva Alianza de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- Agru. Las Vegas de Santa María
- Agru. El Ayllu de Santa Rosa
- AF Santa Rosa
- A. H. 1.º de Agosto
- A. H. 1.º de Agosto Ampliación
- Agru. Nuevo Milenio
- A. H. Prolong. Santa María Parcela II Sector Ampliación
- A. H. La Gruta
- Agru. 28 de Febrero
- A. H. Villa 2 de Enero
- Agru. 4 de Agosto
- A. H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II
- A. H. Señor de Los Milagros Sector Combate de Angamos
- Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz
- A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector Cerrito Feliz
- A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
- Agrup. Los Leones
- A. H. La Liberación
- Asoc. La Fragata Sector 6
- Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
- Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
- A. H. Mariscal Cáceres Sector VII 1ra etapa
- Ampliación Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II
- A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sion
- PI Nva. Alianza
- A. H. Túpac Amaru II
- Agru. San Valentín
- Agru. Daniel A. Carrión
- A. H. Andrés A. Cáceres
- A. H. Santa Rosa de Lima
- A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
- Agru. Julio C. Tello
- Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
- A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. Andrés A. Cáceres Ampliación
- Agru. Las Lomas de 27 de Marzo
- A. H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3
- A. H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros
- Agru. Corazón de Jesús
- Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera.
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. Cangallo
- A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles
- A. H. Unión y Prog. Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Ampl. 2
- A. H. Unión y Prog. Sect 4 de Febrero
- A. H. Unión y Prog. Sect 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Agrup. Las Terrazas II
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nueva Jerusalén
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nva. Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nva. Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de Enero
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- A. H. Pueblos Unidos sector Señor de Muruhuay
- Agru. Nueva Juventud
- AF Cristo de Pachacamilla
- A. H. Siglo XXI.
- A. H. Saúl Cantoral Huamaní