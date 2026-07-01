El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
JUEVES 2 DE JULIO
Ate (2:00 am - 6:00 pm)
- A.H HUAYCÁN ZONA J
- A.H HUAYCÁN ZONA R
- A.H HUAYCÁN ZONA V
Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)
- A.H ARENAL ALTO COMITÉ 16C
- A.H INCA GARCILASO DE LA VEGA
- A.H JOSE CARLOS MARIATEGUI
- A.H SECTOR CENTENARIO ASOC CENTRAL UNIFICADA
- P.J ARENAL ALTO
- P.J CERCADO
- P.J J. C. M. SECT SANTA ROSA Y BELÉN
- P.J J. C. MARIATEGUI SECT 30 AGOSTO
- P.J JOSE C. MARIATEGUI SECT. V. BAJO
Villa El Salvador (3:00 am - 4:00 pm)
- SECTOR 319
- SECTOR 320
- SECTOR 324
San Miguel (5:00 am - 9:00 pm)
- ASOC DE VIV SAN JUAN MASIAS
- ASOC DE VIV SEÑOR DE LUREN
- ASOC LAS GARDENIAS
- COOP SANTA ELISA
- URB ARBOLEDA
- URB CHEPEN
- URB CIUDAD PAPEL
- URB LIBERTAD
- URB MARANGA 2DA ET.
- URB MARANGA 3RA ET.
- URB MIRAMAR
- URB PANDO 1RA ET.
- URB SEÑOR DE LOS MILAGROS
San Isidro (7:00 am - 10:00 pm)
- URB COUNTRY CLUB
- URB ORRANTIA
- URB ORRANTIA DEL MAR
- URB SANTA ROSA
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
- A.H HISTÓRICO CON CON
- A.H NUEVA ESPERANZA
- A.H LOS ROSALES
- APV SANTA ANA II ETAPA
- ASOC D POB DEL PROG DE VIV LA FLOR DE CARABAYLLO I
- ASOC D PROP SANTA ROSA DE LIMA
- ASOC D PROP SANTA ROSA DE LOMA
- ASOC D PROP STA ROSA D CARABAYLLO II ET-PARC.183
- ASOC DE PROP 7 DE AGOSTO
- ASOC DE PROP EL BOSQUE DE CARABAYLLO
- ASOC DE PROP EL EDEN
- ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO I ET.
- ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO II ET.
- ASOC DE PROP LOS ALAMOS DE CARABAYLLO
- ASOC DE PROP VILLA SANTA MARIA I ET.
- ASOC DE PROP VILLA SANTA MARIA II ET.
- ASOC DE VIV LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LAS CASUARINAS III ET.
- ASOC DE VIV LAS FLORES DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LAS GARDENIAS
- ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO I ETAPA
- ASOC DE VIV LOS CEDROS DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LOS SAUCES
- ASOC DE VIV RESID LIMATAMBO I
- ASOC DE VIV RESID LIMATAMBO II
- ASOC VILLA BELENASOC VIV VILLA MERCEDES III ETAPA
- P.V LA RINCONADA DE CARABAYLLO
- URB RESID LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO
- URB SANTO DOMINGO 10.ª ET.
- URB SANTO DOMINGO 11AVA ET.
- URB SANTO DOMINGO 12AVA ET.
- URB SANTO DOMINGO 1RA ET.
- URB SANTO DOMINGO 2DA ET.
- URB SANTO DOMINGO 3RA ET.
- URB SANTO DOMINGO 4TA ET.
- URB SANTO DOMINGO 5TA ET.
- URB SANTO DOMINGO 6TA ET.
- URB SANTO DOMINGO 7MA ET.
- URB SANTO DOMINGO 8VA ET.
- URB SANTO DOMINGO 9NA ET.
San Isidro (7:00 am - 10:00 pm)
- URB ORRANTIA DEL MAR
Ate (8:00 am - 10:50 pm)
- A.H HUAYCÁN ZONA J AMPLIACIÓN
- A.H. HUAYCÁN ZONA J
- A.H. HUAYCÁN ZONA R