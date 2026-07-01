Sedapal reporta corte de agua en Lima: zonas afectadas, horarios y más | Foto: Composición EC
Sedapal reporta corte de agua en Lima: zonas afectadas, horarios y más | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

JUEVES 2 DE JULIO

Ate (2:00 am - 6:00 pm)

  • A.H HUAYCÁN ZONA J
  • A.H HUAYCÁN ZONA R
  • A.H HUAYCÁN ZONA V

Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)

  • A.H ARENAL ALTO COMITÉ 16C
  • A.H INCA GARCILASO DE LA VEGA
  • A.H JOSE CARLOS MARIATEGUI
  • A.H SECTOR CENTENARIO ASOC CENTRAL UNIFICADA
  • P.J ARENAL ALTO
  • P.J CERCADO
  • P.J J. C. M. SECT SANTA ROSA Y BELÉN
  • P.J J. C. MARIATEGUI SECT 30 AGOSTO
  • P.J JOSE C. MARIATEGUI SECT. V. BAJO

Villa El Salvador (3:00 am - 4:00 pm)

  • SECTOR 319
  • SECTOR 320
  • SECTOR 324

San Miguel (5:00 am - 9:00 pm)

  • ASOC DE VIV SAN JUAN MASIAS
  • ASOC DE VIV SEÑOR DE LUREN
  • ASOC LAS GARDENIAS
  • COOP SANTA ELISA
  • URB ARBOLEDA
  • URB CHEPEN
  • URB CIUDAD PAPEL
  • URB LIBERTAD
  • URB MARANGA 2DA ET.
  • URB MARANGA 3RA ET.
  • URB MIRAMAR
  • URB PANDO 1RA ET.
  • URB SEÑOR DE LOS MILAGROS

San Isidro (7:00 am - 10:00 pm)

  • URB COUNTRY CLUB
  • URB ORRANTIA
  • URB ORRANTIA DEL MAR
  • URB SANTA ROSA

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

  • A.H HISTÓRICO CON CON
  • A.H NUEVA ESPERANZA
  • A.H LOS ROSALES
  • APV SANTA ANA II ETAPA
  • ASOC D POB DEL PROG DE VIV LA FLOR DE CARABAYLLO I
  • ASOC D PROP SANTA ROSA DE LIMA
  • ASOC D PROP SANTA ROSA DE LOMA
  • ASOC D PROP STA ROSA D CARABAYLLO II ET-PARC.183
  • ASOC DE PROP 7 DE AGOSTO
  • ASOC DE PROP EL BOSQUE DE CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP EL EDEN
  • ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO I ET.
  • ASOC DE PROP LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO II ET.
  • ASOC DE PROP LOS ALAMOS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP VILLA SANTA MARIA I ET.
  • ASOC DE PROP VILLA SANTA MARIA II ET.
  • ASOC DE VIV LAS BEGONIAS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LAS CASUARINAS III ET.
  • ASOC DE VIV LAS FLORES DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LAS GARDENIAS
  • ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO I ETAPA
  • ASOC DE VIV LOS CEDROS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LOS SAUCES
  • ASOC DE VIV RESID LIMATAMBO I
  • ASOC DE VIV RESID LIMATAMBO II
  • ASOC VILLA BELENASOC VIV VILLA MERCEDES III ETAPA
  • P.V LA RINCONADA DE CARABAYLLO
  • URB RESID LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO
  • URB SANTO DOMINGO 10.ª ET.
  • URB SANTO DOMINGO 11AVA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 12AVA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 1RA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 2DA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 3RA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 4TA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 5TA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 6TA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 7MA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 8VA ET.
  • URB SANTO DOMINGO 9NA ET.

San Isidro (7:00 am - 10:00 pm)

  • URB ORRANTIA DEL MAR

Ate (8:00 am - 10:50 pm)

  • A.H HUAYCÁN ZONA J AMPLIACIÓN
  • A.H. HUAYCÁN ZONA J
  • A.H. HUAYCÁN ZONA R