Corte de agua en Lima y Callao: conoce las zonas afectadas y horarios | Foto: Pixabay/ Sedapal
Corte de agua en Lima y Callao: conoce las zonas afectadas y horarios | Foto: Pixabay/ Sedapal
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

Santiago de Surco (1:00 a.m. a las 9:00 p.m.)

  • URB LAS LAGUNAS
  • URB EL MIRADOR
  • URB SAN JORGE

Santiago de Surco (5:00 a.m. a las 9:00 p.m.)

  • URB EL MIRADOR
  • URB SAN JORGE

Independencia (8:00 a.m. a las 8:00 p.m.)

  • A.H 31 DE DICIEMBRE
  • A.H 5 DE MARZO
  • A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ
  • U.POP TUPAC AMARU

Independencia (8:00 a.m. a las 8:00 p.m.)

  • A.H 21 DE ABRIL
  • A.H CAHUIDE
  • A.H CORAZÓN DE JESÚS
  • A.H 1 DE MAYO
  • A.H MARIANO MELGAR
  • A.H EL MISTI
  • A.H NUEVO AMANECER
  • A.H PRECURSORES
  • A.H SANTA ROSA
  • A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, HORACIO
  • P.J CONDORCANQUI
  • P.J JOSÉ OLAYA
  • U.POP TUPAC AMARU

Ate (1:00 p.m. a las 11:50 p.m.)

  • Coop. Demsa
  • A.H. Nueva Luz
  • A.H. Santa Clara
  • Asoc. Santa Rosa de Huamanga
  • Asoc. Las Flores de Santa Clara
  • Coop. Santa Elena
  • Asoc. Los Llanos
  • Asoc. Francia
  • Asoc. Los Jardines de Santa Clara
  • Asoc. Las Terrazas de Santa Clara
  • Asoc. Los Geranios
  • Urb. Centro Poblado Santa Clara
  • A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa
  • Asoc. Villa Francia
  • Coop. Santa Elena