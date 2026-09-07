El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
Santiago de Surco (1:00 a.m. a las 9:00 p.m.)
- URB LAS LAGUNAS
- URB EL MIRADOR
- URB SAN JORGE
Santiago de Surco (5:00 a.m. a las 9:00 p.m.)
- URB EL MIRADOR
- URB SAN JORGE
Independencia (8:00 a.m. a las 8:00 p.m.)
- A.H 31 DE DICIEMBRE
- A.H 5 DE MARZO
- A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ
- U.POP TUPAC AMARU
Independencia (8:00 a.m. a las 8:00 p.m.)
- A.H 21 DE ABRIL
- A.H CAHUIDE
- A.H CORAZÓN DE JESÚS
- A.H 1 DE MAYO
- A.H MARIANO MELGAR
- A.H EL MISTI
- A.H NUEVO AMANECER
- A.H PRECURSORES
- A.H SANTA ROSA
- A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, HORACIO
- P.J CONDORCANQUI
- P.J JOSÉ OLAYA
- U.POP TUPAC AMARU
Ate (1:00 p.m. a las 11:50 p.m.)
- Coop. Demsa
- A.H. Nueva Luz
- A.H. Santa Clara
- Asoc. Santa Rosa de Huamanga
- Asoc. Las Flores de Santa Clara
- Coop. Santa Elena
- Asoc. Los Llanos
- Asoc. Francia
- Asoc. Los Jardines de Santa Clara
- Asoc. Las Terrazas de Santa Clara
- Asoc. Los Geranios
- Urb. Centro Poblado Santa Clara
- A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa
- Asoc. Villa Francia
- Coop. Santa Elena
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