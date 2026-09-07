El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

Santiago de Surco (1:00 a.m. a las 9:00 p.m.)

URB LAS LAGUNAS

URB EL MIRADOR

URB SAN JORGE

Santiago de Surco (5:00 a.m. a las 9:00 p.m.)

URB EL MIRADOR

URB SAN JORGE

Independencia (8:00 a.m. a las 8:00 p.m.)

A.H 31 DE DICIEMBRE

A.H 5 DE MARZO

A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ

U.POP TUPAC AMARU

Independencia (8:00 a.m. a las 8:00 p.m.)

A.H 21 DE ABRIL

A.H CAHUIDE

A.H CORAZÓN DE JESÚS

A.H 1 DE MAYO

A.H MARIANO MELGAR

A.H EL MISTI

A.H NUEVO AMANECER

A.H PRECURSORES

A.H SANTA ROSA

A.H HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, HORACIO

P.J CONDORCANQUI

P.J JOSÉ OLAYA

U.POP TUPAC AMARU

Ate (1:00 p.m. a las 11:50 p.m.)