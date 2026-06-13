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Pluz Energía anunció una nueva relación de cortes de luz programados para los siguientes días que afectarán a miles de ciudadanos de Lima. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Por ello, se pide a la población que tenga en cuenta la falta de luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
SÁBADO 13 DE JUNIO
- Lima (8 am a 5 pm): PACASMAYO/AV.ARGENTINA CDRA.4
- San Juan de Lurigancho (9 am a 5 pm): CLIENTE: PM1004
- Rímac (9 am a 7 pm): URB. VENTURA ROSSI, CALLE BUENDIA CDRA 1, JR. ANTARES NORTE CDRAS 2, 3, 4, 5, JR. ANTARES SUR CDRAS 3, 4, AV. FELIPE ARANCIBIA CDRAS 3, 4, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS 8, 9, 10, 11, 12, AV. LA CAPILLA CDRAS 9, 10, 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS 4, 5, AV. RICARDO BENTIN CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. TARAPACA CDRA 3, AV. VILLACAMPA CDRAS 9, 10, 11, 12, CALLE CERES CDRAS 1, 2, 3, CALLE LA PEDRERA CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS 2, 3, 4, 5, CALLE LOS MOLINOS CDRAS 8, 9, 10, CALLE MONITOR HUASCAR CDRAS 2, 4, 5, CALLE SAN ANTONIO ESTE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, CALLE FRAY RAMON ROJAS CDRA 1, JR. RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRAS 1, 2, 3, A.H. MARIANO MELGAR MZ A, B, C.
DOMINGO 14 DE JUNIO
- Breña (8:30 am a 7:30 pm): JR. 3 DE FEBRERO CDRA 1, AV. BRASIL CDRA 8, AV. CENTENARIO CDRAS 1, 2, AV. GENERAL VARELA CDRAS 17, 18, 19, AV. JUAN PABLO FERNANDINI CDRAS 8, 9, AV. PERU CDRA 8, AV, JORGE CHAVEZ CDRA 16, AV. GENERAL ORBEGOSO CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. CASTROVIRREYNA CDRA 3, JR. HUARAZ CDRAS 16, 17.