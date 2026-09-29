Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- COOP. EX FUNDO CHACRA CERRO AV. MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 14, MZ A, R, AV. SAN JUAN LT. 16, 18, 20, MZ A, I, R, Y, AV. SAN PEDRO MZ B.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- COOP. DE VIVIENDA FRANCISCO MALASPINA BRYSON AV. GERMÁN AGUIRRE MZ U1, CALLE 41 MZ X1, CALLE AGUSTÍN GAMARRA MZ S1, CALLE FRANCISCO MALASPINA MZ T1, Z1, CALLE LAS AMAPOLAS MZ Y1, CALLE LAS MAGNOLIAS MZ S1, T1, CALLE LOS CIPRESES MZ U1, CALLE LOS CIRIOS MZ V1, CALLE LOS CLAVELES MZ T1, CALLE LOS DURAZNOS MZ X1, CALLE LOS FICUS CDRA 2 MZ V1, CALLE LOS LIRIOS CDRA 2 MZ V1, CALLE LOS OLIVOS MZ Y1, CALLE LOS SAUCES MZ U1, Z1, CALLE LOS TULIPANES MZ Z1, CALLE MERCEDES INDACOCHEA MZ Y1, JR. SANTOS CHOCANO CDRA 3 MZ S1, PROVIV. VISTA HERMOSA MZ B.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- A.H. JUAN PABLO II MZ M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M8A, L1, L9, L10, L11, L12, L13.
San Miguel (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. ALFONSO UGARTE CDRA. 1, AV. MALECÓN BERTOLOTTO CDRA. 7.
Comas (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. EL RETABLO MZ S, T, U, V, W, X, Y, CALLE RAZURI CDRA 1, CALLE ALVARINO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. 1 MZ A, P, Q, AV. EL RETABLO CDRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, AV. MANUEL GONZALEZ PRADA CDRAS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, AV. JAMAICA CDRAS 1, 8, AV. JORGE BRAVO RUEDA CDRA 1, AV. LOS MOLINOS CDRA 8, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS 7, 8, 9, AV. UNIVERSITARIA CDRAS 19, 21, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, JR. BERAUN CDRA 1, CALLE ANDRES RAZURI CDRA 1, CALLE FRANCISCO GUERRERO CDRA 2, CALLE FANNING CDRA 1, CALLE JUAN DE DIOS ARTEAGA CDRAS 2, 3, 4, JR. ENRIQUEZ CDRA 1, JR. JOSE ROCA CDRAS 1, 2, 3, JR. FLOR DE PALMERA MZ H, JR. JUAN PUGA CDRA 2, JR. SACO OLIVEROS CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE ARRIOLA CDRA 1, PASAJE SALAVERRY CDRA 1, PASAJE SANTA CRUZ CDRAS 2, 4, PASAJE LAS BRISAS CDRA 2, PASAJE MANUEL SALCEDO CDRAS 2, 3, 4, COOP. PRIMAVERA MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, R, S, T, U, V, W, X, Y.
Lima Cercado (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JOSÉ RUFINO TORRICO DE M. CDRAS. 1, 2, 3, AV. TACNA CDRA. 1, MALECÓN RÍMAC CDRA. 4, JR. CALLAO CDRA. 3, CALLE RINCONADA STO DOMINGO CDRAS. 1, 2, AV. BERROCAL CALLE S/N
Los Olivos (9:30 a.m. a 2:30 p.m.)
- URB. PARQUE NARANJAL AV. LAS PALMERAS CDRAS 49, 51, AV. NARANJAL CDRA 7, MZ G, CALLE TARICA CDRAS 49, 51, MZ G, L, M.
Pueblo Libre (1:00 p.m. a 3:00 p.m.)
- AV. LA MARINA CDRA 16 MZ A.
Pueblo Libre (3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- AV. LA MARINA CDRA 16, CALLE 1 MZ A, CALLE NN2 CDRA 1, CALLE SANTA MARIA CDRA 1, CALLE SANTA MARIA 14 PARCELA DE LA EX HACIENDO CUEVA.
Los Olivos (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- URB. COVIDA - ETAPA I AV. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRAS 11, 12 MZ K, N, Ñ, O, JR. DANIEL HERNÁNDEZ CDRAS 2, 3 MZ N, Ñ, O, JR. POMABAMBA CDRA 12 MZ N, CALLE DOS MZ O, CALLE FERMÍN FITZCARRALD CDRA 2.
Los Olivos (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- AV. CARLOS A. IZAGUIRRE CDRAS. 1, 10, 11, JR. CÉSAR VALLEJO CDRAS. 1, 2, 4, 9, 10, 11, CALLE SIHUAS CDRAS. S/N, 9, JR. HUALLANCA CDRAS. S/N, 4, 9, CALLE CABANA CDRAS. S/N, 4, 9, 10, 24 JR. CARAZ CDRA. 10, JR. CONOCOCHA CDRAS. 3, 4, 10, JR. DANIEL HERNÁNDEZ CDRAS. S/N, 3, 4, JR. HUALCÁN CDRAS. 3, 12, JR. HUALLANCA CDRAS. S/N, 4, 9, JR. POMABAMBA CDRA. 12, JR. RECUAY CDRAS. 3, 4, 12, URB. COVIDA MZS. MZS. 2, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, P,
Los Olivos (2:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. ANGÉLICA GAMARRA DE LEÓN VELARDE CALLE AGUAMARINA CDRA 39 MZ P, CALLE APOLO CDRA 13, MZ V, CALLE ÓPALO CDRA 13 MZ B, V, JR. LOS AMARANTOS CDRA 12, MZ C, JR. LOS ZAFIROS CDRAS 40, 41, MZ A, B, C, P, T, JR. TRITOMA CDRA 13 MZ B, Z, COOP. MARISCAL GAMARRA JR. LOS AMARANTOS CDRA 12 MZ O, URB. COVIDA - ETAPA II JR. LAS AZUCENAS CDRAS 40, 41 MZ L, JR. LOS CAFETALES CDRAS 40, 41 MZ G, M, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS 40, 41, MZ H, M, URB. COVIDA - ETAPA III JR. LAS AZUCENAS CDRAS 40, 41 MZ F, J, K, L, JR. LOS AMARANTOS CDRA 12 MZ O, JR. LOS CAFETALES CDRAS 40, 41 MZ F, G, L, M, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS 40, 41 MZ G, H, JR. LOS OLIVARES CDRA 12 MZ F, G, JR. LOS PEPINOS CDRA 12, MZ F, JR. TRITOMA CDRAS 12, 13 MZ A, H, M, URB. COVIDA - ETAPAS II Y III JR. LAS AZUCENAS CDRAS 39, 40, 41 MZ E, F, J, K, L, JR. LOS AMARANTOS CDRA 12 MZ L, M, JR. LOS CAFETALES CDRAS 40, 41 MZ L, M, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS 40, 41 MZ H, M, JR. LOS OLIVARES CDRA 12, JR. LOS PEPINOS CDRA 12 MZ F, JR. TRITOMA CDRA 12 MZ L, PASAJE LA HIEDRA CDRA 12, MZ E, URB. LAS PALMERAS JR. EL AMARGÓN CDRA 41, JR. LAS AZUCENAS CDRA 40 MZ J, JR. TRITOMA CDRA 12, URB. PARQUE NARANJAL JR. LOS LIMONCILLOS CDRA 40, MZ H, URB. COVIDA - ETAPA II Y III CALLE ÓPALO CDRA 13 MZ V, JR. LAS AZUCENAS CDRAS 40, 41, JR. LOS AMARANTOS CDRA 12, JR. LOS CAFETALES CDRAS 40, 41 MZ G, M, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS 40, 41, JR. LOS ZAFIROS CDRA 40 MZ A, B, C, T, V.
Ancon (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- AV MIRAMAR M 32A - L 09 URB. MIRAMAR
JUEVES 1 DE OCTUBRE
San Antonio de Chaclla (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AGRUP. DE MORADORES POSES. DEL SCT. CASUARINAS ALTAS ANX. 22 MZS. W1, W2, W3, W3A, W3B, W3C, W3D, W4, W5, W5A, W5B, W6, W7, W8, WB, WC, WF, WJ, WK, WL, X, XA, XB, XC, XD, XE, XF, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, GRUPO CASUARINAS BAJA SCT. EL PEDREGAL ANX. 22 MZS. H, K, L, M, N, Ñ, Q.
Los Olivos (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- COOP. HUAYTAPALLANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JI, K, L, M, URB. MCAL. GAMARRA MZS. A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, Ñ, O, Z, URB. LIMA MZS. A, B, D, J.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- LAS LOMAS FTE.763.ESQ.SANTUARIO(SED1373)
Ventanilla (8:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- A.H. LICENCIADOS DE VENTANILLA MZS. V3, W3, W5, X3, Y3, A.H. LAS COLINAS DE LOS LICENCIADOS MZ. A, P.J. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. W3
San Antonio de Chaclla/ Lurigancho-Chosica (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. LAS PLANICIES DE LOS OLIVOS ANX 8 MZS. A, B, C, D, E, E2, E3, F, G, H1, J, K, L, L1, LL1, M, M1, N1, N2, Ñ1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, Y1, Y2, Y3, Y4, SECTOR BELLAVISTA ANEXO 8 JICAMARCA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. DE POBLADORES SCT. SUR PARTE ALTA ANX 8 MZS. A, B, C, D, E F, G, H, I, ASOC. DE VIV. VILLA HERMOSA SCT. SUR PARTE ALTA MZS. A, B, C, D, E, F, CERRO CAMOTE ANX 8 MZS. G1, I1, ASOC. DE VIV. INTEGRACIÓN LOS OLIVOS MZS. B2, C, D1, D2, C.C. JICAMARCA ANX. 8 MZS. A, C1, D1, F2, G1, H, I, J, M1, N1, O1, P1, Q1, U1, V1, W1, X1, Y1, AGRUP. VEC. SCT. SUR. ANX. 8 MZS. C1, D1, E1, F1, G1, H1, H3, I1, M1, Ñ, Ñ1, T, Q1, U1, V1, W1, C.P. JICAMARCA ANX 8 MZS. C1, D, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, LL1, M1, N, N1, Ñ1, O, O1, T, U, W1, ASOC. LOS OLIVOS ANX. 8 MZS. A1, A2, B, B1, B2, C1, C2, D1, E1, E2, F1, G1, H1, J1.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- URB. CANTO REY MZ. C, JR. LOS CIRUELOS CDRAS. 7, 8, 33, AV. EL PARQUE CDRA. 7.
Los Olivos (2:00 p.m. a 6:00 p.m.)
- AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA. 11, 12, JR. EL AZAFRÁN CDRA. 11, JR. LOS LIMONCILLOS CDRA. 38, JR. LAS AZUCENAS CDRAS. 38, 39, JR. ZAFIRO CDRAS. 38, 39, CALLE LOS CASTAÑOS CDRA. 11, CALLE OLIVARES CDRA. 11, URB. COVIDA MZ. F, URB. ANGÉLICA GAMARRA DE LEÓN VELARDE MZS. P, Q.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. JOSÉ C. MARIÁTEGUI II ETP. MZS. S1, S1B, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, PRO. VIV. CIUDAD MCAL. CÁCERES SCT. III MZS. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10.
VIERNES 2 DE OCTUBRE
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. EX FUNDO OQUENDO MZ. B, URB. LAS ORQUÍDEAS MZ. B, AV. NESTOR GAMBETTA KM. 5.2, 6.8, 7, 17.730, AV. OQUENDO CDRA. 2.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. NUEVA VIDA ZONA “A” MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, N, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROY. INT.LOS ÁNGELES SCT. NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN MZS. A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, PROY. INT. LOS ÁNGELES SCT. CERRITO LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, J PRIMA, L, M1, M2, M3, M4, M5, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. JUAN PABLO II ET. 3 ARENAL MZS. S2, T.
Callao (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- UNIDAD VEC. MODELO BLOCKS T, U, V, X, Y, Z, Z2, JR. CARRILLO ALBORNOZ CDRA. 1, A.H. ALAN GARCÍA MZS. A, C, D.
Jesús María (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- A. MARQUEZ CDRA. 23, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 3, 4, 5, JR. ESTADOS UNIDOS CDRAS. 6, 7, 8, CALLE CARACAS CDRA. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 4, 5, AV. SAN FELIPE CDRA. 3, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 5
Callao (9:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- A.H. BOCANEGRA MZS. G3, G4, G10, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G53, G54, G58.
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Independencia/ San Martín de Porres (0:00 a.m. a 10:30 a.m.)
- AV. LAS VIOLETA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE LOS CAPULÍES CDRA. 1, CALLE LOS HIGOS CDRA. 1, CALLE LOS PACAES CDRA. 1, PSJE. LOS CAPULÍES CDRA. 1, A.H. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ MZS. E, F, G, H, AV. TOMÁS VALLE CDRA. 2, AV. TUPAC AMARU CDRA. 16, CALLE LOS DAMASCO CDRA. 1, CALLE 16 DE MARZO CDRA. 1, URB. FIORI ETP. 3 MZ. I1.
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. SAN JUAN MASÍAS MZS. A1, B1, C1, D1, E1, G, G1, H, H1, I, I1, J1, O, O1, P, PRO. VIV. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO MZS. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, ASOC. PROP. ALAMEDA PORTUARIA MZS. A, B, C, D, E1.
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- ASOC. LOS JARDINES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. B, C, D, H, Q, Q PRIMA, Q1, PRO. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LOS OLIVOS MZS. E, G, M, N, Ñ, U, ASOC. MONTE LOS OLIVOS MZS. A, B, D, M, N, Ñ, U, ASOC. OJIHUA MZS. B, D, E, F, COOP. LOS JAZMINES DE NARANJAL MZS. B, C2, Q1.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ANTONIO GARLAND CDRAS. 5, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 5, 6, CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRAS. 5, 6, JR. MARCOS NICOLINI CDRA. 1, JR. MCAL. RAMÓN CASTILLA CDRA. 1, PSJE. GRAÑA CDRA. 1, AV. TUPAC AMARU CDRAS. 5, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 5, 6, CALLE GRANA CDRA. 1.
Independencia (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- CALLE AMARU INCA CDRA. 1, JR. AMAUTA CDRAS. 0, 1, CALLE ANCASMAYO CDRA. 1, CALLE LOS CHANCAS CDRAS. 1, 2, JR. SINCHI ROCA CDRA. 1, JR. LOS CHASQUIS CDRA. 1, JR. PACHACAMAC CDRA. 1, CALLE MANCO CAPAC CDRA. 1, URB. TAHUANTINSUYO MZS. D1, E2, F2, G1, H1, J1, K1, L1, S1, JR. LOS TAMBOS CDRA. 1, CALLE ARAVICUS CDRAS. 1, 2, AV. HURIN CUZCO CDRAS. 1, 2, JR. CHIMÚ CDRA. 1, JR. HUATANAY CDRA. 1, JR. CONTISUYO CDRAS. 1, 2, JR. CHIMÚ CDRA. 1, AV. INDOAMERICA CDRA. 3.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.