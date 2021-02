Alessandro Burlamaqui, volante peruano de RCD Espanyol Juvenil A, hizo una pausa a sus actividades para conversar con El Comercio sobre el momento que vive en el cuadro ‘Perico’, tras su regreso al mismo después de jugar un cuadrangular amistoso en Brasil con la Selección Peruana Sub-20 en diciembre del año pasado.

El jugador contó que tras su vuelta a España sufrió una lesión que no le permitió disputar algunos partidos, pero poco a poco fue retomando el ritmo y en la actualidad ya se encuentra jugando. Restan dos partidos en la liga de la categoría de los que dijo “enfrentaremos de la mejor manera”.

“La lesión fue en el aductor izquierdo y estuve una semana y media lesionado por una mini fractura. De ahí una vez que me recuperé he vuelto a jugar. El profesor Luis Blanco siempre me ayuda a crecer un poco más . Me dice que puedo corregir y la verdad que me ayuda mucho en mejorar cada día”, indicó Alessandro Burlamaqui.

El joven deportista comentó que en el último tiempo estuvo entrenando con la filial de RCD Espanyol B, experiencia que calificó como “muy buena”.

“Jugar con futbolistas veteranos buenos de Segunda B y ver el cambio de ritmo y actitud de cada jugador, vas aprendiendo, mejorando y todo suma al final. La filial la dirige José Aurelio Gay y de vez en cuando van llamando a jugadores para ayudar y entrenar con ellos. Estoy contento por el esfuerzo que hago de mejorar cada día”, anotó.

RCD Espanyol Juvenil A está en el primer lugar del torneo a tres puntos del Barcelona, su clásico rival, al que enfrentará en el último encuentro. “Para mi es un orgullo ser el capitán de este club con una historia inmensa y pasado increíble. Lo que significa ser ‘perico’ (denominación de los aficionados del club) yo me siento reflejado en ello”, manifestó.

A la pregunta de cómo se viven los clásicos contra Barcelona en juveniles, Burlamaqui contó que desde siempre existió una gran rivalidad entre ambos elencos, “pero ir primeros contra un gran club como Barcelona es bonito porque se ve cómo nosotros competimos y queremos más. Somos un gran club que lo queremos todo y buscamos ganar todo”.

Finalmente, y tras ser consultado por su futuro profesional, dijo que se encuentra en negociaciones con el club. “Yo soy un ‘perico’ más y llevo seis años en este club. La verdad estoy muy agradecido”, finalizó.

