El popular videojugo nos ha brindado un primer vistazo de lo que vendrá en su colaboración especial con la banda surcoreana BTS. Si eres ARMY, mira aquí el teaser oficial y conoce más detalles de la llegada de Bangtan a Free Fire.

El 13 de marzo, luego del último concierto, “Permission To Dance On Stage in Seoul” que brindó BTS en Corea del Sur; Garena Free Fire sorprendió a todos con el primer teaser de la tan esperada colaboración de la agrupación de k-pop y el videojuego, conocido por ser uno de los juegos para teléfonos móviles más grandes del momento.

Como se recuerda, el último día de febrero, Garena había anunciado una colaboración con la banda de K-Pop, BTS, a quienes ha nombrado sus “Embajadores de marca”, donde ARMY podrá disfrutar de los personajes en el reconocido Battle Royale.

¡LLEGA BTS A FREE FIRE! 💜😍



¡Estamos muy felices de poder anunciar nuestra colaboración global con los íconos del siglo XXI: BTS!



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar tanto de todos los detalles! #FreeFirexBTS #GenFF #ARMY pic.twitter.com/aomvDo2OHg — Garena Free Fire LATAM ❄ (@freefirelatino) February 28, 2022

El grupo surcoreano más exitoso del momento hará su aparición en Free Fire dentro de poco, y aunque todavía no existe una fecha oficial de la actividad, los fans de BTS esperan que sus cantantes favoritos puedan tener una gran participación en el videojuego.

Según las especulaciones, la colaboración de BTS seguirá al lanzamiento de la actualización OB33, que se espera que tenga lugarel 19 o el 20 de marzo. En consecuencia, la comunidad tendrá que esperar unas semanas más para que se agregue el contenido de la colaboración.

BTS y Free Fire

El domingo 13 de marzo, Garena Free Fire Latinoamérica sorprendió a todos los fanáticos de BTS en una publicación en Twitter para dar a conocer el primer vistazo oficial de la colaboración especial con el septeto de k-pop.

ARMY de todo el mundo reaccionó inmediato a la publicación y no dudo en expresar su emoción por la pronta colaboración de Bangtan y Free Fire.

Mira teaser de BTS y Free Fire

TE PUEDE INTERESAR